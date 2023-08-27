Авторитет низложен. Ворскла – Черноморец 2:1

В 5-м туре УПЛ "Черноморец", который после трех побед неожиданно вознесся вверх таблицы, приехал в гости к кризисной "Ворскле".

Впрочем, условное турнирное значение команд перед данным матчем не так уже и бросалось в глаза.

Полтавчане неделю назад взяли первую победу в чемпионате над "Вересом", а одесситы грохнули "Динамо". Но, на неделе "моряки" еще играли и кубковый матч против "Левого Берега", в то время как команда Скрипника отдыхала.

Поэтому при всех турнирных раскладах, взлетах и падениях, матч ожидался не просто так, а вполне себе боевой.

Из интересного в стартовом составе "Ворсклы" сразу же вышел Корниенко, которого полтавчане только на неделе арендовали у "Шахтера". В основе также оказался Юрченко, на острие традиционно – Сантана.

Григорчук при условно стабильной оборонительной линии несколько перетасовал атаку. На острие вышел Бойчук, которого должны были поддерживать Йеде й Штогрин. Авагимян и Хадида остались в запасе, как и Вакула. Бадибанги, который куда-то пропал вроде как из-за травмы, снова не оказалось в заявке.

Команды начали не так чтобы активно и интересно, но тем не менее, с забитого гола. "Черноморец" пробовал организовать чуть-ли не первую массированную атаку с переходом на чужую половину, и сразу же получил обратку. Потеря мяча, Кане где-то там со своей половины поля вырезает на фланг Степанюку, тот на рывке со своей половины поля убегает (Салюк видимо проспал, дернулся вперед, но увидел что офсайда нет и начал догонять, но так и не догнал) и срезав угол, катает под дальнюю. 1:0 и 5-я минута матча.

"Черноморец" после пропущенного получил мяч и инициативу, которую, не нужно исключать, что отдали сами полтавчане, но за весь тайм ничего толкового у ворот соперника не создал. Запомнился разве что опасный удар со штранфого Васильева, который отбил перед собою Исенко, а Шпорн, который добавлял, был уже в офсайде.

Ну а в самой концовке полтавчане провели очередную, очень похожую голевую контру – снова обрезка где-то у ворот полтавчан, проброс, Степанюк по центру вырезает на Юрченко, котоырй также стартует со своей половины. Бежал один на один, бежал тяжело и был настигнут Путрей, которого убрал на замахе и снова катнул под штангу. 2:0, и положение гостей перед вторым таймом стало совсем шатким.

На второй тайм Григорчук выпустил Хадиду и Авагимяна, и это принесло свои некоторые плоды. Израильтянин потерялся, а вот Артур включился неплохо и стал доставлять проблемы обороне "Ворсклы".

"Моряки" начали тайм очень даже активно и на 55-й минуте все-таки затолкали свой гол. Васильев с фланга прострелил, Авагимян не пожадничал и продлил дальше, где Йеде потолкался с Шевченко. В итоге, мяч отскочил непонятно куда, и Пердута с перепугу затолкал его в ворота. Автогол, который иногда случается в такой ситуации.

И так как играть еще было долго, гости снова нацелились на атаку чужих ворот. Правда, как и до перерыва, владение ЧО долго не перерастало в ничего, кроме владения. "Ворскла" уверенно отмахивалась не гнушаясь выбежать в контраратки.

На последние 15 минут Григорчук выпустил Вакулу, и у Владислава действительно был неплохой момент, вот только после прострела с фланга хавбек завозился с ударом. Авагимян также собрал вокруг себя четырех защитников, но так и не пробил с хорошей позици…

Концовка выдалась нервоной, но со знаком плюс для Полтавы. "Ворскла" намного острее выбегала в контраатки, чем "Черноморец" устраивал финальный навал.

Впрочем, обошлось в итоге без забитых голов.

2:1. "Ворскла" в классических контратаках сделала три очка в матче с "Черноморцем", который так и не смог пробить оборону соперника столько, сколько нужно.

Неожиданность? Не думаю. ЧО пока что не выглядит серьезной силой вверху таблицы, в то время как все мы знаем, как Скрипник умеет выжимать результат из того что есть.

5-й тур УПЛ, сезон 2023/24

27 августа, Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского

Судья: Александр Омельченко (Славянск)

"Ворскла" (Полтава) – "Черноморец" (Одесса) 2:1

Голы: Степанюк (5), Юрченко (45+1) - Пердута (55, аг.)

Предупреждения: Скляр, Пердута - Шпорн, Салюк, Авагимян

"Ворскла": Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко (Нестеренко, 65), Юрченко (Кунья, 65), Степанюк, Павлюк, Бацула, Челядин (Кулаковский, 89), Кане, Сантана (Хрипчук, 83)

"Черноморец": Шевченко, Брагару (Хадида, 46, Гучек, 88), Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин (Вакула, 75), Иеде (Дада, 75), Бойчук (Авагимян, 46)