Шаран: Довольны игрой. Были качели, могли выиграть, могли и проиграть

Главный тренер "Минаю" Владимир Шаран прокомментировал ничью с луганской "Зарей" в рамках 5-го тура УПЛ.

– По сравнению с матчем в Киеве против "Металлиста 1925", игра лично мне понравилась. Я думаю, что зрителям тоже. Не могу сказать, что мы закрывались в этом матче. Мы постоянно пытались встречать соперника в средней зоне и накрывать игроков на начальной фазе атак, не давать им разыгрывать мяч.

Понимали, что той команде, которая будет много владеть мячом, будет тяжело физически. Я доволен действиями своих подопечных. Мы разговаривали с ними, настраивали их на победу. Несмотря на то, что играли против "Зари". "Заря" или "Заря", а нам нужно настроиться на победу в каждом матче, чтобы поправить турнирное положение.

Как и с "Металлистом 1925", у нас были моменты, которые создавали, но не реализовали. Только по пенальти сравнять счет. Было много моментов, много ушибов от нас. Интересно посмотреть статистику, я не помню, чтобы мы так агрессивно играли и забили только один мяч. Это показатель того, что не хватает мастерства.

Но в целом довольны игрой. Были качели, могли выиграть, могли и проиграть.

– На сколько процентов то, что вы видите сейчас в исполнении вашей команды, отвечает тому, что вы хотите видеть?

- Процентов на 70 – это будет правильный ответ. Так как тактически, и физически, и по агрессивности мы сегодня выглядели хорошо. Я увидел, что мы ищем передачи за спину, чего не было раньше. А было наоборот, что соперник использовал простор за нашими спинами. Если и дальше будем с таким желанием, в таком ритме играть, все будет хорошо, поправим свое положение. И еще важно, чтобы удача улыбалась, чтобы нам помогла реализовать те моменты, которые мы создаем. Потому что и сегодня были удары, моменты, а голов нет. Кораблин вышел, сразу создал момент. Если бы такого было больше, было бы лучше. При такой жаре, считаю, результат нормальный.

– При такой жаре удовлетворены ли вы физическим состоянием своей команды?

– Мы подсели только в конце поединка. Понимал, что так будет. Чуев за день до матча отравился. В день матча планировали выпустить Петьку, но он тоже отравился, какой-то вирус в команде – два игрока защитного плана выпали. Выпустили молодого Кораблина, хорошо играющего с мячом, но не на отбор. Нам не хватало таких игроков. Заменами можно было усилить, но в резерве находилась молодежь. Если бы мы проигрывали, то я бы давал молодым шанс, а так нужно сохранить структуру игры.

С точки зрения "физики" темп был неплохой. Если бы мы весь матч отбивались, то было бы труднее. А так молодцы ребята.

– Начало игры в 13:00, а не в 15:00, это ваше решение?

– Мы предупредили гостей, сказали, что лучше играть в час, чем в третий. Ибо жара больше в третьей, чем в первой. Мы тренировки проводим в одиннадцать, прекрасно понимаем все эти нюансы. В Ужгороде высокая влажность, с трех до пяти жара еще выше, чем сейчас. "Заря" просила перенести начало матча на более позднее время, но я сказал, что если начнем в три, то будет труднее. Мы знаем Ужгород, понимаем эти нюансы, потому выбираем такие варианты. С "Шахтером" тоже будем в первую играть. Жара была одинакова для обеих команд. "Заря" много была в разъездах перед этим матчем, после четверга, но ведь у них и выбор игроков больше. В общем, все хорошо, но если бы забили второй мяч, было бы еще лучше.