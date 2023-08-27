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Заря продала Назария Русина
Об этом сообщил главный тренер луганской команды
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Луганская "Заря" отпустила своего нападающего Назария Русина. Речь идет о продаже игрока.
Об этом на
Сербский специалист заявил, что команде и так не хватает игроков, а клуб в столь тяжелое время продал Русина.
Сейчас неизвестно официально о новом клубе 24-летнего форварда.
Напомним, СМИ активно связывают Назария с трансфером в "Сандерленд" из английского Чемпионшипа. Была информация, что Русин подпишет с "черными котами" контракт на четыре года (с возможностью пролонгации еще на один сезон).
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