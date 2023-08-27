Заря продала Назария Русина

Луганская "Заря" отпустила своего нападающего Назария Русина. Речь идет о продаже игрока.

Об этом на пресс-конференции после матча 5-го тура УПЛ с "Минаем" сообщил главный тренер "Зари" Ненад Лалатович.

Сербский специалист заявил, что команде и так не хватает игроков, а клуб в столь тяжелое время продал Русина.

Сейчас неизвестно официально о новом клубе 24-летнего форварда.

Напомним, СМИ активно связывают Назария с трансфером в "Сандерленд" из английского Чемпионшипа. Была информация, что Русин подпишет с "черными котами" контракт на четыре года (с возможностью пролонгации еще на один сезон).