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Заря продала Назария Русина

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Об этом сообщил главный тренер луганской команды

Заря продала Назария Русина

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" отпустила своего нападающего Назария Русина. Речь идет о продаже игрока.

Об этом на пресс-конференции после матча 5-го тура УПЛ с "Минаем" сообщил главный тренер "Зари" Ненад Лалатович.

Сербский специалист заявил, что команде и так не хватает игроков, а клуб в столь тяжелое время продал Русина.

Сейчас неизвестно официально о новом клубе 24-летнего форварда.

Напомним, СМИ активно связывают Назария с трансфером в "Сандерленд" из английского Чемпионшипа. Была информация, что Русин подпишет с "черными котами" контракт на четыре года (с возможностью пролонгации еще на один сезон).

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В статье: Заря (Луганск) Ненад Лалатович Назарий Русин
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Комментарии (2)
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Грязный Гаррик (C)
27.08.2023 в 16:50
Как он выедет со страны?Если говорят усилять войска будут?Или это другое?Тогда почему кто-то должен это делать?
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.08.2023 в 16:59
Это другое
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