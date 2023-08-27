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Ничья, потеря очков, отставка. Минай - Заря 1:1. Обзор матча и видео голов
Минай - Заря ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
5-й тур стал роковым для луганского клуба. После очередного неудовлетворительного результата тренер "Зари" Ненад Лалатович
"Минай" добыл второе очко за пять туров. Сейчас у них на счету 2 ничьих и три поражения. Подопечные Шарана занимают 15-ю строчку в таблице.
Луганчане за это же количество матчей имеют в активе 5 очков. 10 строчка в чемпионате, одна победа, две ничьих и два проигранных матча.
УПЛ. 5-ый тур. 27.08.2023
Минай. "Минай-Арена"
Голы: Витенчук (пен.) 24 - Волошин 17
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