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Ничья, потеря очков, отставка. Минай - Заря 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Заря ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Ничья, потеря очков, отставка. Минай - Заря 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

5-й тур стал роковым для луганского клуба. После очередного неудовлетворительного результата тренер "Зари" Ненад Лалатович принял решение уйти со своей должности.

"Минай" добыл второе очко за пять туров. Сейчас у них на счету 2 ничьих и три поражения. Подопечные Шарана занимают 15-ю строчку в таблице.

Луганчане за это же количество матчей имеют в активе 5 очков. 10 строчка в чемпионате, одна победа, две ничьих и два проигранных матча.

УПЛ. 5-ый тур. 27.08.2023

Минай. "Минай-Арена"

"Минай" - "Заря" 1:1

Голы: Витенчук (пен.) 24 - Волошин 17

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В статье: Заря (Луганск) ФК Минай
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