Ничья, потеря очков, отставка. Минай - Заря 1:1. Обзор матча и видео голов

5-й тур стал роковым для луганского клуба. После очередного неудовлетворительного результата тренер "Зари" Ненад Лалатович принял решение уйти со своей должности.

"Минай" добыл второе очко за пять туров. Сейчас у них на счету 2 ничьих и три поражения. Подопечные Шарана занимают 15-ю строчку в таблице.

Луганчане за это же количество матчей имеют в активе 5 очков. 10 строчка в чемпионате, одна победа, две ничьих и два проигранных матча.

УПЛ. 5-ый тур. 27.08.2023

Минай. "Минай-Арена"

"Минай" - "Заря" 1:1

Голы: Витенчук (пен.) 24 - Волошин 17