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Ван Леувен: Мы не хотим получать красные карты в каждом матче

Премьер-лига
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Коуч "горняков" об удалении Гочолейшвили

Ван Леувен: Мы не хотим получать красные карты в каждом матче

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал красную карточку Гочолейшвили в матче 5-го тура УПЛ против "Колоса".

"Когда ты получаешь удар в лицо, то это тоже удаление. Мы не хотим получать красные карточки в каждом матче.

Однако мы играем в прессинг, мы хотим быстро выигрывать мяч. Это тоже опыт для наших игроков – принимать правильные решения в таких ситуациях", - сказал наставник "горняков".

Напомним, грузинский защитник "Шахтера" получил прямую красную карточку на 38-й минуте матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Патрик ван Леувен Георгий Гочолейшвили
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Источник:
УПЛ ТБ

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