Ван Леувен: Мы не хотим получать красные карты в каждом матче

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал красную карточку Гочолейшвили в матче 5-го тура УПЛ против "Колоса" .

"Когда ты получаешь удар в лицо, то это тоже удаление. Мы не хотим получать красные карточки в каждом матче.

Однако мы играем в прессинг, мы хотим быстро выигрывать мяч. Это тоже опыт для наших игроков – принимать правильные решения в таких ситуациях", - сказал наставник "горняков".