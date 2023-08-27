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Ван Леувен: Мы не хотим получать красные карты в каждом матче
Коуч "горняков" об удалении Гочолейшвили
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал красную карточку Гочолейшвили в матче 5-го тура УПЛ
"Когда ты получаешь удар в лицо, то это тоже удаление. Мы не хотим получать красные карточки в каждом матче.
Однако мы играем в прессинг, мы хотим быстро выигрывать мяч. Это тоже опыт для наших игроков – принимать правильные решения в таких ситуациях", - сказал наставник "горняков".
Напомним, грузинский защитник "Шахтера" получил прямую красную карточку на 38-й минуте матча.
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