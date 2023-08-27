Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Оболонь - Кривбасс перенесен из-за жары в Киеве
На два часа позже
Фото: Телеграм-канал ФК "Кривбас"
В рамках 5-го тура чемпионата Украины киевская "Оболонь" на своем поле сыграет против криворожского "Кривбасса".
Официальный телеграм-канал гостей сообщает, что дирекция УПЛ официально перенесла матч на два часа. Таким образом, поединок пройдет завтра и начнется в 19.00, а не в 17.00 (!).
Причина: чрезмерная жара в столице, которая прогнозируется 28 августа, а именно – до +35°.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Telegram-канал ФК "Кривбасс"
Популярное сейчас
- Заря продала Назария Русина
- Салах перейдет в Аль-Иттихад после сегодняшнего матча против Ньюкасла
- Интер Майами победил в МЛС впервые за три месяца: Кривцов не попал в заявку, Месси снова забил
- Днепр-1 сделал выбор. СМИ назвали имя нового главного тренера команды
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн