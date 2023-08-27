Матч Оболонь - Кривбасс перенесен из-за жары в Киеве

В рамках 5-го тура чемпионата Украины киевская "Оболонь" на своем поле сыграет против криворожского "Кривбасса".

Официальный телеграм-канал гостей сообщает, что дирекция УПЛ официально перенесла матч на два часа. Таким образом, поединок пройдет завтра и начнется в 19.00, а не в 17.00 (!).

Причина: чрезмерная жара в столице, которая прогнозируется 28 августа, а именно – до +35°.