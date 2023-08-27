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Матч Оболонь - Кривбасс перенесен из-за жары в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

На два часа позже

Матч Оболонь - Кривбасс перенесен из-за жары в Киеве

Фото: Телеграм-канал ФК "Кривбас"

Новина українською

В рамках 5-го тура чемпионата Украины киевская "Оболонь" на своем поле сыграет против криворожского "Кривбасса".

Официальный телеграм-канал гостей сообщает, что дирекция УПЛ официально перенесла матч на два часа. Таким образом, поединок пройдет завтра и начнется в 19.00, а не в 17.00 (!).

Причина: чрезмерная жара в столице, которая прогнозируется 28 августа, а именно – до +35°.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Оболонь (Киев)
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