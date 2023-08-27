Горняки снова на первом месте. Колос - Шахтер 0:2. Обзор матча и видео голов

В 5-м туре УПЛ встретились "Колос" и "Шахтер". Гости смогли удержать победу, несмотря на удаление Гочолейшвили на 38 минуте. Именно первый тайм был богат на события. Два гола в исполнении Назарины и Кащука принесли "горнякам" победу.

Подопечные ван Леувена вышли на первое место в турнирной таблице по итогам 5-го тура с 11-ю очками. Но у их конкурента "Руха" есть матч в запасе.

"Колос" занимает 5-ю строчку с 8-ю баллами. В их активе две победы, две ничьих и одно поражение.

УПЛ. 5-й тур. 27.08.2023

Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" - "Шахтер" 0:2

Голы: Назарина 25, Кащук 45+2

Удаления: Гочолейшвили 38 (прямая красная)