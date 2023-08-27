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Бартулович будет исполнять обязанности тренера Зари - Источник
Ожидаемый выбор луганского клуба
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Сегодня в рамках 5-го тура чемпионата Украины "Заря" сыграла вничью с "Минаем" – 1:1.
После матча главный тренер луганской команды Ненад Лалатович объявил перед прессой, что
Как сообщает телеграм-канал ТаТоТаке, сербский специалист после поединка также сообщил команде о своем решении покинуть клуб.
По информации источника, после того как Лалатович покинет клуб, исполнять обязанности главного тренера будет его помощник Младен Бартулович.
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