Бартулович будет исполнять обязанности тренера Зари - Источник

Сегодня в рамках 5-го тура чемпионата Украины "Заря" сыграла вничью с "Минаем" – 1:1.

После матча главный тренер луганской команды Ненад Лалатович объявил перед прессой, что уходит в отставку.

Как сообщает телеграм-канал ТаТоТаке, сербский специалист после поединка также сообщил команде о своем решении покинуть клуб.

По информации источника, после того как Лалатович покинет клуб, исполнять обязанности главного тренера будет его помощник Младен Бартулович.