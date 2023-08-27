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Бартулович будет исполнять обязанности тренера Зари - Источник

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ожидаемый выбор луганского клуба

Бартулович будет исполнять обязанности тренера Зари - Источник

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Сегодня в рамках 5-го тура чемпионата Украины "Заря" сыграла вничью с "Минаем" – 1:1.

После матча главный тренер луганской команды Ненад Лалатович объявил перед прессой, что уходит в отставку.

Как сообщает телеграм-канал ТаТоТаке, сербский специалист после поединка также сообщил команде о своем решении покинуть клуб.

По информации источника, после того как Лалатович покинет клуб, исполнять обязанности главного тренера будет его помощник Младен Бартулович.

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В статье: Заря (Луганск) Младен Бартулович Ненад Лалатович ФК Минай
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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жека-киев (биг виладж)
27.08.2023 в 20:25
При вкрай безтолковому менеджменту їм хватало розуму, брати якісних тренерів.А тут Лалатович, тепер Бартулович...
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0
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MaximSK (Киев)
27.08.2023 в 19:29
Не стоило было приглашать Лалатовича в такое время, в Украине есть много тренеров не хуже него, во вторых нужно приглашать стрессоустойчивых людей, при первой трудности, сразу бросают команду.
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+1
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JudgeDredd (Киев)
27.08.2023 в 19:21
Вполне ожидаемо.
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0

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