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Григорчук: На улице война. Мы просто должны разобраться, что происходит у нас с судейством

Премьер-лига
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Наставник "моряков" эмоционально высказался после поражения от "Ворсклы"

Григорчук: На улице война. Мы просто должны разобраться, что происходит у нас с судейством

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук после поражения от полтавской "Ворсклы" в рамках 5-го тура УПЛ подверг критике судейство.

"Какое здесь противодействие? Соперник сел снизу и играл на контратаках. Конечно противодействие, наша ошибка, потому что мы совершенно не справились с быстрыми контратаками, которые были совсем не странными. Мы с этим не справились. В самый ответственный момент мы поскользнулись или проиграли один в один. Вот соперник нас и наказал. Наши ошибки они сразу использовали, что говорит об их классе.

Смена левого фланга после перерыва? Мы сменили не только левый фланг, мы многое поменяли на второй тайм в тактическом плане. Нам это принесло дивиденды, но недостаточные для того, чтобы одержать победу.

Общая оценка? Радости у меня нет. Мы проиграли игру. И, конечно, допустили ряд ошибок, которые привели к тому, что мы пропустили голы и как следствие проиграли. Мы не использовали те возможности, которые мы создали. Там в двух моментах, я просто скажу, что у нас не было удачи. Потому что это иначе как отсутствием везения эти моменты не прокомментируешь.

У меня очень плохое настроение, потому что в целом ряде игр в этом сезоне я недоволен судейством. Я просто не понимаю, просто не понимаю, что происходит. Я вам привожу пример. Домашняя игра и мы узнаем, что нашу игру будут судить кто? Один человек в поле судит тот, кто нас просто похоронил с "Днепром-1". После этого не судил, а эту игру ему дают в Одессу, на наш родной стадион. 4-й судья в этой же бригаде на эту же игру, тот судья, который, на мой взгляд, очень не симпатизировал, видите, как я мягко говорю, нам в игре с "Колосом". И следующую игру он нам показал там целый ряд карточек и мы были недовольны, а он приезжает в Одессу 4-м.

Кто назначает этих судей? Что происходит? Мне тяжело сказать. Конечно, прежде всего я разбираюсь со своей командой. Но смотря на это, я просто понимаю, что происходят очень нехорошие вещи, о которых мы должны громко говорить, шуметь и разбираться с теми людьми, кто этим всем руководит.

Мы просто должны разобраться. Чтобы мы получали негатив, а судьи, возможно, б###ь, себе , я не знаю, как это сформулировать. То есть у них позитив, да? И они решают наши судьбы здесь. На улице война, и я бы попросил уважаемых людей, которые этим занимаются – разобраться, что происходит в нашем судебном корпусе. Назначение и так далее, и так далее. Просто уже сейчас возьмемся и разберемся", – поделился Григорчук в эфире MEGOGO.

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В статье: Ворскла (Полтава) Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
MEGOGO

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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
27.08.2023 в 20:40
Ага, як суддя сприяв ГР у грі з ДК, то мовчав, а тепер, коли наступили на " хвіст " згадав про "предвзяте" суддівство. Тут треба розглядати суддівство в масштабі всього чемпіонату: десь в одній грі засудять, а в іншій підсудять і в загалом вийде суддівство "середньої паршивості" для всіх команд.
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Kondor (Веселе)
27.08.2023 в 20:24
Разве Вы не поняли,что существует определенная градация команд в УПЛ?И в соответствии с этой градацией назначают(фрафтуют) судей.И они,пользуясь полной безответственностью и безнаказаностью бесчинствуют по полной программе.
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