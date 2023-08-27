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Вишняк: Нужно забивать на один больше, чем соперник и не пропускать

Премьер-лига
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Простая истина наставника "Колоса" после матча с "Шахтером"

Вишняк: Нужно забивать на один больше, чем соперник и не пропускать

Фото: koloskovalivka.com

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в рамках 5-го тура УПЛ.

"Ничего не произошло. Мы пропустили два гола. До этого пропустили один гол, а сегодня – два. Вокруг пропущенных голов много раздувается тема. Есть ключевое слово – это результат. Нужно забивать на один больше, чем соперник и не пропускать. Вот и все .Какая разница, сколько у нас пропущенных голов.

У Безбородька еще после матча на Кубок болело ребро. Перед игрой с "Шахтером" вроде бы стало легче. Однако в перерыве он почувствовал, что из-за боли не сможет выйти на второй тайм. Это была вынужденная замена.

Как мне показалось, Гочолейшвили грубовато сыграл против Богданова. Андрея ждет обследование, оно покажет, насколько серьезная травма. Богданов не тот игрок, который будет меняться, если у него немного болит", – рассказал Вишняк.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ ТБ

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