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Вишняк: Нужно забивать на один больше, чем соперник и не пропускать
Простая истина наставника "Колоса" после матча с "Шахтером"
Фото: koloskovalivka.com
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал
"Ничего не произошло. Мы пропустили два гола. До этого пропустили один гол, а сегодня – два. Вокруг пропущенных голов много раздувается тема. Есть ключевое слово – это результат. Нужно забивать на один больше, чем соперник и не пропускать. Вот и все .Какая разница, сколько у нас пропущенных голов.
У Безбородька еще после матча на Кубок болело ребро. Перед игрой с "Шахтером" вроде бы стало легче. Однако в перерыве он почувствовал, что из-за боли не сможет выйти на второй тайм. Это была вынужденная замена.
Как мне показалось, Гочолейшвили грубовато сыграл против Богданова. Андрея ждет обследование, оно покажет, насколько серьезная травма. Богданов не тот игрок, который будет меняться, если у него немного болит", – рассказал Вишняк.
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