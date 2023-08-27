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Победа на контратаках. Ворскла - Черноморец 2:1. Обзор матча и видео голов
Ворскла - Черноморец ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Ворскла"
Закрывали сегодняшнюю программу 5-го тура УПЛ "Ворскла" и "Черноморец". Полтавчане быстро открыли счет благодаря контратаке. Второй гол в раздевалку был несколько похож. На этот раз почти с центра поля мяч протащил Юрченко, обыграл голкипера и защитника и занес снаряд в ворота.
Во втором тайме одесситам удалось отыграть один мяч.
"Ворскла" сейчас занимает 10 место в турнирной таблице. Команда имеет в активе 6 очков после 4 поединков. Для "Черноморца" это второй проигранный поединок из пяти. Команда занимает 4 строчку с 9-ю баллами.
5-й тур УПЛ, сезон 2023/24
27 августа, Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского
Голы: Степанюк (5), Юрченко (45+1) - Пердута (55, аг.)
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