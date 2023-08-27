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Победа на контратаках. Ворскла - Черноморец 2:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Ворскла - Черноморец ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Победа на контратаках. Ворскла - Черноморец 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Ворскла"

Новина українською

Закрывали сегодняшнюю программу 5-го тура УПЛ "Ворскла" и "Черноморец". Полтавчане быстро открыли счет благодаря контратаке. Второй гол в раздевалку был несколько похож. На этот раз почти с центра поля мяч протащил Юрченко, обыграл голкипера и защитника и занес снаряд в ворота.

Во втором тайме одесситам удалось отыграть один мяч.

"Ворскла" сейчас занимает 10 место в турнирной таблице. Команда имеет в активе 6 очков после 4 поединков. Для "Черноморца" это второй проигранный поединок из пяти. Команда занимает 4 строчку с 9-ю баллами.

5-й тур УПЛ, сезон 2023/24

27 августа, Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского

"Ворскла" (Полтава) - "Черноморец" (Одесса) 2:1

Голы: Степанюк (5), Юрченко (45+1) - Пердута (55, аг.)

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В статье: Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
28.08.2023 в 00:06
ГРИ полностью твоя вина --ни отгадал составом --не ставь Штогрина полный 0
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