Победа на контратаках. Ворскла - Черноморец 2:1. Обзор матча и видео голов

Закрывали сегодняшнюю программу 5-го тура УПЛ "Ворскла" и "Черноморец". Полтавчане быстро открыли счет благодаря контратаке. Второй гол в раздевалку был несколько похож. На этот раз почти с центра поля мяч протащил Юрченко, обыграл голкипера и защитника и занес снаряд в ворота.

Во втором тайме одесситам удалось отыграть один мяч.

"Ворскла" сейчас занимает 10 место в турнирной таблице. Команда имеет в активе 6 очков после 4 поединков. Для "Черноморца" это второй проигранный поединок из пяти. Команда занимает 4 строчку с 9-ю баллами.

5-й тур УПЛ, сезон 2023/24

27 августа, Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского

"Ворскла" (Полтава) - "Черноморец" (Одесса) 2:1

Голы: Степанюк (5), Юрченко (45+1) - Пердута (55, аг.)