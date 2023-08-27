Ван Леувен: Подстраивали игру под систему в меньшинстве и ставили цель довести матч до победы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над "Колосом" в матче 5-го тура УПЛ.

– Мистер, как в целом прокомментируете матч? Насколько тяжел он был?

– Считаю, мы хорошо начали: контролировали игру, контролировали мяч, пытались создавать моменты и, наконец, забили первый гол. Когда же получили красную карточку, то вынуждены были перестроиться, больше думать о структуре игры и сфокусироваться на обороне. И имея на одного футболиста меньше, мы всеравно сумели провести еще один мяч. Во втором тайме подстраивали игру под систему из десяти игроков и преследовали цель довести матч до победы, поэтому пытались держать тот темп, что был у нас до перерыва, и атаковать. В некоторых моментах это удалось, но мы больше не забивали. И я хочу отметить, что футболисты, которые начали играть в меньшинстве, и вышедшие на замену члены команды прекрасно поработали на поле. Они помогли нам забить второй гол, остаться в игре во втором тайме и не пропустить ни одного мяча.

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– В каком состоянии Став Лемкин, ведь мы еще не видели его в УПЛ, а только в матче с "Тоттенхэмом"?

– Став в поединке с "Тоттенхэмом" получил небольшое повреждение, которое может ухудшиться, если он продолжит играть, поэтому мы дали ему возможность восстановиться. В последние дни он тренировался с командой, но нам кажется, что ему нужно больше времени, чтобы войти в состав.