Украинское трио в еврокубках, небезопасный выезд Шахтера. Расписание матчей на 28 августа - 3 сентября

UA-Футбол собрал для вас список самых интересных матчей, за которыми можно следить в течение следующей недели – с 28 августа по 3 сентября.

Понедельник, 28 августа

В рамках 5-го тура УПЛ сыграют "Оболонь" и "Кривбасс" – если криворожцы победят, то поднимутся в тройку лидеров. В Италии "Интер" посетит Сардинию, а в Испании увидим мадридское дерби малого масштаба.

"Оболонь" – "Кривбасс". 19:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Кальяри" – "Интер". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Райо Вальекано" – "Атлетико". 22:30. Ла Лига. MEGOGO

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Вторник, 29 августа

Раунд плей-офф Лиги чемпионов определит последних участников группового этапа. Интрига есть во всех трех парах, сыграющих в этот день.

"Галатасарай" – "Мольде". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

"Панатинаикос" – "Брага". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

"Янг Бойз" – "Маккаби" Х. 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Среда, 30 августа

Встреча вице-чемпионов Нидерландов и Шотландии остается в центре внимания – в первом матче было зафиксировано 2:2. Но ведь и "Ракув" и АЕК имеют шансы на успех.

АЭК – "Антверпен". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

"Копенгаген" – "Ракув". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

ПСВ – "Рейнджерс". 22:00. Лига Чемпионов. MEGOGO

Четверг, 31 августа

Момент истины для "Днепра-1" и "Динамо". У днепровцев попасть в групповой этап шансы выше, чем у киевлян, но и бело-синие будут бороться. В камбек "Зари" против "Славии" верится с трудом, но чем черт не шутит.

"Заря" – "Славия". 20:00. Лига Европы

"Бешикташ" – "Динамо". 21:00. Лига конференции. 2+2

"Днепр-1" – "Спартак" Трнава. 21:00. Лига конференций. УНИАН

Пятница, 1 сентября

Тур в Украине начинается матчем в Ровно, куда приедет команда Романа Григорчука. А вечером главное блюдо приготовят в Италии – Моуриньо попытается одержать первую победу в сезоне в противостоянии с "Миланом".

"Верес" – "Черноморец". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Рома" – "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Лутон" – "Вест Хэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

"Нант" – "Марсель". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, 2 сентября

"Минай" уже отобрал очки у двух фаворитов - "Днепра-1" и "Зари", после обоих матчей тренеры уходили в отставку. Патрику Ван Леувену следует быть очень аккуратным. Скрипник попытается одержать третью победу подряд в противостоянии с "Александрией". В ТОП-чемпионатах привлекает внимание противостояния "Брайтона" и "Ньюкасла" - двух тренерских команд, которым предрекают борьбу за самые высокие места. А еще есть Бундеслига, где Гарри Кейн начинает набирать обороты.

"Минай" – "Шахтер". 13:00. УПЛ. Суспільне, Спорт 1

"Полесье" – "Оболонь". 15:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Ворскла" – "Александрия". 17:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Брентфорд" – "Борнмут". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Челси" – "Ноттингем". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Манчестер Сити" – "Фулгэм". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Реал" – "Хетафе". 17:15. Ла Лига. MEGOGO

"Брайтон" – "Ньюкасл". 19:30. АПЛ. Setanta Sports

"Боруссия" М - "Бавария". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Наполи" – "Лацио". 21:45. Серия А. MEGOGO

Воскресенье, 3 сентября

Возможно, к этому времени ЛНЗ уже будет с новым главным тренером, как и "Днепр-1". То есть это матч команд, уже успевших уволить наставников, с которыми начинали сезон. "Колос" не выдержал испытания "Шахтером", дальше – "Кривбасс". Довбик не использовал невероятный момент в прошлую субботу, в следующее воскресенье попытается исправиться в игре с "Лас-Пальмасом". Ну и главный матч дня – "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед".