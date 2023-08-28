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Испанского тренера не будет в Днепре-1
Гонсало Гарсия отказался ехать в Украину
Фото: FC Twente
Испанский специалист Гонсало Гарсия-Гарсия не станет главным тренером "Днепра-1". Руководству днепрян не удалось убедить испанца переехать в Украину.
Об этом сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
"Гарсия, как и Патрик ван Леувен, работал в Израиле. Он понимает, что такое жить под аккомпанемент воздушных угроз, но он человек максимально европейский.
Гонсало хотел прописать в контракте все детали не только для себя, но и для семьи. В итоге последние прилеты по Днепру максимально все усложнили. Гарсию не удалось переубедить.
Сейчас ситуация патовая. Украинского тренера не рассматривают, а европейского тренера, чье портфолио устроило бы на горизонте не видно. Относительно тех, которые более-менее приличные и с которыми можно делать европейский вектор развития, то они не очень хотят. Все очень сложно, пока работает господин Городов", - сказал журналист.
Напомним, Александр Кучер подал в отставку с поста тренера "Днепр-1" после поражения от "Оболони" (1:2) в матче 4-го тура УПЛ.
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