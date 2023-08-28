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Испанского тренера не будет в Днепре-1

Премьер-лига
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(1 голосов)

Гонсало Гарсия отказался ехать в Украину

Испанского тренера не будет в Днепре-1

Фото: FC Twente

Новина українською

Испанский специалист Гонсало Гарсия-Гарсия не станет главным тренером "Днепра-1". Руководству днепрян не удалось убедить испанца переехать в Украину.

Об этом сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Гарсия, как и Патрик ван Леувен, работал в Израиле. Он понимает, что такое жить под аккомпанемент воздушных угроз, но он человек максимально европейский.

Гонсало хотел прописать в контракте все детали не только для себя, но и для семьи. В итоге последние прилеты по Днепру максимально все усложнили. Гарсию не удалось переубедить.

Сейчас ситуация патовая. Украинского тренера не рассматривают, а европейского тренера, чье портфолио устроило бы на горизонте не видно. Относительно тех, которые более-менее приличные и с которыми можно делать европейский вектор развития, то они не очень хотят. Все очень сложно, пока работает господин Городов", - сказал журналист.

Напомним, Александр Кучер подал в отставку с поста тренера "Днепр-1" после поражения от "Оболони" (1:2) в матче 4-го тура УПЛ.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
28.08.2023 в 12:11
Не розумію чому Рябоконь без роботи. З Десни зробив пристойну команду. Можливо і в Дніпрі б пішло.
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0
0
Кудесник (Луганск - Украина)
28.08.2023 в 11:54
Лалатович освободился)
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0
0
George_D (Харьков)
28.08.2023 в 10:29
Сейчас в той же ситуации может оказаться и Динамо. Надо было ловить момент, пока Вернидуб или Григорчук были свободны. Кривбасс и ЧО оказались порасторопнее "грандов".
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0
-1
MaximSK (Киев)
28.08.2023 в 10:59
Луческу не уйдет до конца сезона из Динамо, а потом Шовковский станет главным тренером.
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0
0
MaximSK (Киев)
28.08.2023 в 09:57
Как по мне сейчас не стоит рассматривать иностранных тренеров. пока идет война. Хороший тренер сейчас не придит в Украину, а посредственных тренеров смысла нет брать. Пусть лучше Городов остается пока.
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0
-1

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