Испанского тренера не будет в Днепре-1

Испанский специалист Гонсало Гарсия-Гарсия не станет главным тренером "Днепра-1". Руководству днепрян не удалось убедить испанца переехать в Украину.

Об этом сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Гарсия, как и Патрик ван Леувен, работал в Израиле. Он понимает, что такое жить под аккомпанемент воздушных угроз, но он человек максимально европейский.

Гонсало хотел прописать в контракте все детали не только для себя, но и для семьи. В итоге последние прилеты по Днепру максимально все усложнили. Гарсию не удалось переубедить.