Черноморец: Система футбольного судейства в Украине должна быть реформирована

"Черноморец" опубликовал официальное заявление, в котором просит разобраться с проблемой судейства матчей украинского чемпионата.

"Футбольный клуб "Черноморец" никогда не относился к спортивным коллективам, при первой же возможности обвиняющим весь окружающий мир в неудовлетворительных результатах. Но пришло время посмотреть правде в глаза: система футбольного судейства в Украине не выдерживает никакой критики. Конечно, это стало понятно не сегодня и не вчера. Тем не менее, всему должен быть положен предел. У клуба в течение нескольких последних месяцев накапливаются вопросы, на которые нет никакого ответа. Сразу отметим: мы понимаем что вопросы по назначению пенальти в наши ворота за нарушение правил в метре от штрафной площадки, неназначение пенальти в ворота соперника при ничейном счете, удаление важного игрока за несуществующий фол накануне игры против лидера уже, как говорится, заиграны. Пропустили и забыли.

Но на более глобальные вопросы мы очень хотим найти ответы.

По какому принципу у нас назначают судей на тот или иной матч?

Почему система ВАР у нас до сих пор не охватывает все поединки тура, которые играются в течение трех дней?

Как назначают и готовят арбитров ВАР (иногда складывается впечатление, что между нашим ВАРом и европейским - мировые годы)

Когда наши судьи начнут говорить?

В каждом туре есть результативные ошибки. Кто и как за них отвечает?

Если у руководства судейского корпуса есть хотя бы ответы на эти вопросы, то реформу судейской очистки и глобальной переквалификации арбитров можно начинать. А то, что ее нужно начинать не должно быть никаких сомнений. Господа судьи, посмотрите на своих коллег из Польши и Румынии. Они обслуживают матчи Лиги чемпионов и чемпионата мира. Вам не надоело быть "героями" одних и тех же журналистских материалов? Вдумайтесь только - если судейская бригада у нас просто качественно сделала свою работу, то это уже событие тура! Обидно, очень обидно.

Еще более обидно, что это все происходит во время полномасштабной войны. Мы играем в футбол благодаря нашим защитникам. Играем в том числе ради их эмоций - мы знаем, о чем говорим, вспомните апрельский матч "Кривбасс" - "Черноморец". Мы должны играть в футбол и выяснять, кто сильнее учитывая только спортивную составляющую. Так должно быть всегда. Особенно в это тяжелое и ответственное для страны время.

Предлагаем всем клубам УПЛ объединить усилия ради прозрачных и честных принципов судейства", - говорится в заявлении одесского клуба.

Напомним, ранее главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук раскритиковал работу судейского корпуса УАФ.