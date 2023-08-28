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Черноморец: Система футбольного судейства в Украине должна быть реформирована

Премьер-лига
(1 голосов)

Одесситы опубликовали официальное заявление

Черноморец: Система футбольного судейства в Украине должна быть реформирована

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

"Черноморец" опубликовал официальное заявление, в котором просит разобраться с проблемой судейства матчей украинского чемпионата.

"Футбольный клуб "Черноморец" никогда не относился к спортивным коллективам, при первой же возможности обвиняющим весь окружающий мир в неудовлетворительных результатах. Но пришло время посмотреть правде в глаза: система футбольного судейства в Украине не выдерживает никакой критики. Конечно, это стало понятно не сегодня и не вчера. Тем не менее, всему должен быть положен предел. У клуба в течение нескольких последних месяцев накапливаются вопросы, на которые нет никакого ответа. Сразу отметим: мы понимаем что вопросы по назначению пенальти в наши ворота за нарушение правил в метре от штрафной площадки, неназначение пенальти в ворота соперника при ничейном счете, удаление важного игрока за несуществующий фол накануне игры против лидера уже, как говорится, заиграны. Пропустили и забыли.

Но на более глобальные вопросы мы очень хотим найти ответы.

  • По какому принципу у нас назначают судей на тот или иной матч?
  • Почему система ВАР у нас до сих пор не охватывает все поединки тура, которые играются в течение трех дней?
  • Как назначают и готовят арбитров ВАР (иногда складывается впечатление, что между нашим ВАРом и европейским - мировые годы)
  • Когда наши судьи начнут говорить?
  • В каждом туре есть результативные ошибки. Кто и как за них отвечает?

Если у руководства судейского корпуса есть хотя бы ответы на эти вопросы, то реформу судейской очистки и глобальной переквалификации арбитров можно начинать. А то, что ее нужно начинать не должно быть никаких сомнений. Господа судьи, посмотрите на своих коллег из Польши и Румынии. Они обслуживают матчи Лиги чемпионов и чемпионата мира. Вам не надоело быть "героями" одних и тех же журналистских материалов? Вдумайтесь только - если судейская бригада у нас просто качественно сделала свою работу, то это уже событие тура! Обидно, очень обидно.

Еще более обидно, что это все происходит во время полномасштабной войны. Мы играем в футбол благодаря нашим защитникам. Играем в том числе ради их эмоций - мы знаем, о чем говорим, вспомните апрельский матч "Кривбасс" - "Черноморец". Мы должны играть в футбол и выяснять, кто сильнее учитывая только спортивную составляющую. Так должно быть всегда. Особенно в это тяжелое и ответственное для страны время.

Предлагаем всем клубам УПЛ объединить усилия ради прозрачных и честных принципов судейства", - говорится в заявлении одесского клуба.

Напомним, ранее главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук раскритиковал работу судейского корпуса УАФ.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Чорноморець

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Комментарии (3)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.08.2023 в 12:32
Коррупцией НАБУ занимается? Может ошибаюсь. Но!!! Судьи такие же чинуши, можно же сравнить их декларации с реальным уровнем жизни их и их родни?
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
28.08.2023 в 12:26
Давно пора. Не зрозуміло також: за що отримують до цих пір чималенькі гроші усякі іноземні лучани , якщо наш суддівський корпус якщо не регресує , то не прогресує точно.
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De.Mus.72 (Одесса)
28.08.2023 в 10:35
голос волаючого в пустелі...мафія безсмертна
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