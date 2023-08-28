Стала известна оценка Малиновского в дебютном матче за Дженоа

Полузащитник Руслан Малиновский дебютировал за "Дженоа". Украинец вышел в стартовом составе "грифонов" на матч 2-го тура Серии А против "Лацио" (1:0).

На 70-й минуте хавбека заменил Сильван Хефти. За это время Руслан 30 раз коснулся мяча, сделал 25 передач (22 точные, 85%), 1 заблокированный удар, 1 неудачную попытку дриблинга, 6 потерь, 2 фола, за один из которых он получил желтую карточку.

За свою игру Малиновский получил оценку 6.2 и 6.4 от WhoScored и SofaScore соответственно. Это худший показатель среди игроков стартового состава.