Легионер Полесья получил вызов в свою сборную

Нападающий "Полесья" Бени Макуана получил вызов в сборную Конго. Об этом информирует пресс-служба житомирского клуба.

10 сентября конголезцы сыграют поединок квалификации к Кубку африканских наций против Гамбии.

20-летний Макуана присоединился к "Полесью" в начале июля этого года. В текущем сезоне форвард отыграл 5 матчей и отметился двумя забитыми мячами. В его активе 12 игра за национальную команду.