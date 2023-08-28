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Легионер Полесья получил вызов в свою сборную

Премьер-лига
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Конго проведет матч квалификации к КАН против Гамбии

Легионер Полесья получил вызов в свою сборную

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Нападающий "Полесья" Бени Макуана получил вызов в сборную Конго. Об этом информирует пресс-служба житомирского клуба.

10 сентября конголезцы сыграют поединок квалификации к Кубку африканских наций против Гамбии.

20-летний Макуана присоединился к "Полесью" в начале июля этого года. В текущем сезоне форвард отыграл 5 матчей и отметился двумя забитыми мячами. В его активе 12 игра за национальную команду.

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В статье: Полесье (Житомир) Национальная сборная Конго Бени Макуана
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