Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Понедельник: Ожидаем очень интересного матча против Оболони
Поединок 5-го тура УПЛ уже сегодня в 19:00
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о подготовке к матчу 5-го тура УПЛ против "Оболони", который состоится сегодня, 28 августа (19:00).
- Андрей, как команда готовится к игре?
- Готовимся как и к каждому матчу чемпионата. У нас есть свой план тренировочного процесса, его и придерживаемся. "Оболонь" - хороший соперник, несмотря на то, что это дебютант УПЛ. Имеет неплохой потенциал и демонстрирует добротный футбол. Ожидаем очень интересной игры.
- В прошлом туре "Оболонь" переиграла "Днепр-1". Это означает, что УПЛ будет довольно ровной в этом сезоне?
- Прошлый сезон имел свои интересные матчи: аутсайдеры выигрывали у лидеров. Этот чемпионат также не будет исключением, много хороших команд, впереди боевые поединки. Вот как, например, игра "Днепр-1" - "Оболонь", в котором киевляне неожиданно победили.
- Игру пропустит наш капитан Дмитрий Хомченовский...
- Конечно, это большая потеря для "Кривбасса". Без капитана всегда тяжело как на поле, так и вне его. Но, уверен, мы обязательно справимся: тренерский штаб найдет выход из этой ситуации. У нас много классных футболистов, которые могут достойно заменить Хомченовского.
- Последний матч - волевая ничья против "Шахтера". Добавляет уверенности этот результат?
- Психологическая сторона тоже оказывает большое влияние на дальнейшие результаты. Конечно, ничья с лидером добавляет позитива и вдохновляет. Мы дважды уступали в два гола по ходу матча, но проявили характер и отыгрались, - сказал Понедельник.
Популярное сейчас
- Стала известна оценка Малиновского в дебютном матче за Дженоа
- Черноморец: Система футбольного судейства в Украине должна быть реформирована
- Ночью Россия атаковала Украину крылатыми ракетами. Есть попадание
- УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО