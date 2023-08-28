Понедельник: Ожидаем очень интересного матча против Оболони

Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о подготовке к матчу 5-го тура УПЛ против "Оболони", который состоится сегодня, 28 августа (19:00).

- Андрей, как команда готовится к игре?

- Готовимся как и к каждому матчу чемпионата. У нас есть свой план тренировочного процесса, его и придерживаемся. "Оболонь" - хороший соперник, несмотря на то, что это дебютант УПЛ. Имеет неплохой потенциал и демонстрирует добротный футбол. Ожидаем очень интересной игры.

- В прошлом туре "Оболонь" переиграла "Днепр-1". Это означает, что УПЛ будет довольно ровной в этом сезоне?

- Прошлый сезон имел свои интересные матчи: аутсайдеры выигрывали у лидеров. Этот чемпионат также не будет исключением, много хороших команд, впереди боевые поединки. Вот как, например, игра "Днепр-1" - "Оболонь", в котором киевляне неожиданно победили.

- Игру пропустит наш капитан Дмитрий Хомченовский...

- Конечно, это большая потеря для "Кривбасса". Без капитана всегда тяжело как на поле, так и вне его. Но, уверен, мы обязательно справимся: тренерский штаб найдет выход из этой ситуации. У нас много классных футболистов, которые могут достойно заменить Хомченовского.

- Последний матч - волевая ничья против "Шахтера". Добавляет уверенности этот результат?

- Психологическая сторона тоже оказывает большое влияние на дальнейшие результаты. Конечно, ничья с лидером добавляет позитива и вдохновляет. Мы дважды уступали в два гола по ходу матча, но проявили характер и отыгрались, - сказал Понедельник.