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Понедельник: Ожидаем очень интересного матча против Оболони

Премьер-лига
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Поединок 5-го тура УПЛ уже сегодня в 19:00

Понедельник: Ожидаем очень интересного матча против Оболони

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Андрей Понедельник рассказал о подготовке к матчу 5-го тура УПЛ против "Оболони", который состоится сегодня, 28 августа (19:00).

- Андрей, как команда готовится к игре?

- Готовимся как и к каждому матчу чемпионата. У нас есть свой план тренировочного процесса, его и придерживаемся. "Оболонь" - хороший соперник, несмотря на то, что это дебютант УПЛ. Имеет неплохой потенциал и демонстрирует добротный футбол. Ожидаем очень интересной игры.

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- В прошлом туре "Оболонь" переиграла "Днепр-1". Это означает, что УПЛ будет довольно ровной в этом сезоне?

- Прошлый сезон имел свои интересные матчи: аутсайдеры выигрывали у лидеров. Этот чемпионат также не будет исключением, много хороших команд, впереди боевые поединки. Вот как, например, игра "Днепр-1" - "Оболонь", в котором киевляне неожиданно победили.

- Игру пропустит наш капитан Дмитрий Хомченовский...

- Конечно, это большая потеря для "Кривбасса". Без капитана всегда тяжело как на поле, так и вне его. Но, уверен, мы обязательно справимся: тренерский штаб найдет выход из этой ситуации. У нас много классных футболистов, которые могут достойно заменить Хомченовского.

- Последний матч - волевая ничья против "Шахтера". Добавляет уверенности этот результат?

- Психологическая сторона тоже оказывает большое влияние на дальнейшие результаты. Конечно, ничья с лидером добавляет позитива и вдохновляет. Мы дважды уступали в два гола по ходу матча, но проявили характер и отыгрались, - сказал Понедельник.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Оболонь (Киев) Андрей Понедельник
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Источник:
fckryvbas.com

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