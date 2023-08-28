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СМИ сообщили, когда Заря получит нового главного тренера

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане определились с преемником Лалатовича

СМИ сообщили, когда Заря получит нового главного тренера

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Новым наставником "Зари" станет Валерий Кривенцов, сообщает Sport.ua.

После неожиданной отставки главного тренера Ненада Лалатовича клубному руководству банально не хватило времени для оформления необходимых документов, чтобы Кривенцов смог руководить действиями луганчан уже в поединке со "Славией".

По данным источника, украинский специалист приступит к своей работе во время сентябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных. Тогда и станет известно, кто еще войдет в тренерский штаб луганской команды.

Пока что футболистов "Зари" будут опекать помощники Лалатовича - Младен Бартулович и Артем Коледа.

Кривенцов известен по работе с "Металлистом 1925".

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В статье: Заря (Луганск) Валерий Кривенцов
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
28.08.2023 в 14:08
Лалатович поступил правильно.Если позиция главного тренера совершенно не главная то быть мальчиком для битья не каждому подойдет.Продавать игроков при их дефиците практика порочная ведущая к развалу клуба.Очень серьёзные проблемы в этом сезоне будут у Зари и Днепра 1.У Шахтёра тоже может не такие трагические.Динамо вжилось в проблемы поэтому пока жив Луческу всё будет по старому.
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