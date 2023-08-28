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СМИ сообщили, когда Заря получит нового главного тренера
Луганчане определились с преемником Лалатовича
UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Новым наставником "Зари" станет Валерий Кривенцов, сообщает Sport.ua.
После неожиданной отставки главного тренера Ненада Лалатовича клубному руководству банально не хватило времени для оформления необходимых документов, чтобы Кривенцов смог руководить действиями луганчан уже в поединке со "Славией".
По данным источника, украинский специалист приступит к своей работе во время сентябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных. Тогда и станет известно, кто еще войдет в тренерский штаб луганской команды.
Пока что футболистов "Зари" будут опекать помощники Лалатовича - Младен Бартулович и Артем Коледа.
Кривенцов известен по работе с "Металлистом 1925".
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