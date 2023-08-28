Минай близок к подписанию экс-защитника Александрии

Бывший защитник "Александрии" Александр Мельник близок к переходу в "Минай". Об этом сообщает журналист UA-Футбол Игорь Семйон в своем Telegram-канале.

Сейчас процесс находится продвинутой стадии. Если все сложится, то это будет полноценный контракт.

На прошлой неделе "Александрия" официально объявила о завершении сотрудничества с Мельником. Вторую часть сезона-2022/23 Александр провел в аренде как раз в "Минае" - 13 матчей, без результативных действий.

Мельник является воспитанником структуры киевского "Динамо". В "Александрию" он перешел в 2019 году, где поначалу играл за молодежную команду, а позже дебютировал в УПЛ.