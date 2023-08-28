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Минай близок к подписанию экс-защитника Александрии
Футболист уже играл за закарпатцев ранее
Фото: ФК Олександрія
Бывший защитник "Александрии" Александр Мельник близок к переходу в "Минай". Об этом сообщает журналист UA-Футбол Игорь Семйон в своем Telegram-канале.
Сейчас процесс находится продвинутой стадии. Если все сложится, то это будет полноценный контракт.
На прошлой неделе "Александрия" официально объявила о завершении сотрудничества с Мельником. Вторую часть сезона-2022/23 Александр провел в аренде как раз в "Минае" - 13 матчей, без результативных действий.
Мельник является воспитанником структуры киевского "Динамо". В "Александрию" он перешел в 2019 году, где поначалу играл за молодежную команду, а позже дебютировал в УПЛ.
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