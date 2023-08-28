Кривбасс имеет два предложения по своему лидеру

Камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго интересен двум зарубежным клубам. Об этом утверждает журналист Владимир Зверов.

"Кривбасс" имеет два предложения по Дибанго. Одна из них с Ближнего Востока. Очень хорошее денежное предложение. Также есть предложение из Словакии, оно в несколько раз меньше. Но у Дибанго есть договоренность с "Кривбассом", что до зимы он 100% остается в Украине. Спрос на таких футболистов есть", – заявил Зверов.

21-летний Дибанго играет на правах аренды из эстонской "Левадии". Соглашение действует до 30 июня 2024 года и включает опцию выкупа. В этом сезон он отыграл 4 матча за "Кривбасс" и оформил 3 ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.