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Кривбасс имеет два предложения по своему лидеру
Из Ближнего Востока и Словакии
Фото: fckryvbas.com
Камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго интересен двум зарубежным клубам. Об этом утверждает журналист Владимир Зверов.
"Кривбасс" имеет два предложения по Дибанго. Одна из них с Ближнего Востока. Очень хорошее денежное предложение. Также есть предложение из Словакии, оно в несколько раз меньше.
Но у Дибанго есть договоренность с "Кривбассом", что до зимы он 100% остается в Украине. Спрос на таких футболистов есть", – заявил Зверов.
21-летний Дибанго играет на правах аренды из эстонской "Левадии". Соглашение действует до 30 июня 2024 года и включает опцию выкупа. В этом сезон он отыграл 4 матча за "Кривбасс" и оформил 3 ассиста.
Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.
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