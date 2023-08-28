  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс имеет два предложения по своему лидеру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс имеет два предложения по своему лидеру

Премьер-лига
(1 голосов)

Из Ближнего Востока и Словакии

Кривбасс имеет два предложения по своему лидеру

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго интересен двум зарубежным клубам. Об этом утверждает журналист Владимир Зверов.

"Кривбасс" имеет два предложения по Дибанго. Одна из них с Ближнего Востока. Очень хорошее денежное предложение. Также есть предложение из Словакии, оно в несколько раз меньше.

Но у Дибанго есть договоренность с "Кривбассом", что до зимы он 100% остается в Украине. Спрос на таких футболистов есть", – заявил Зверов.

21-летний Дибанго играет на правах аренды из эстонской "Левадии". Соглашение действует до 30 июня 2024 года и включает опцию выкупа. В этом сезон он отыграл 4 матча за "Кривбасс" и оформил 3 ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Читайте такжеКривбасс просматривает африканского легионера
По теме
yellow-arrow
Оболонь - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Капитан Ворсклы: Задолженность не критическая и не влияет на отношения с руководством
yellow-arrow
Минай близок к подписанию экс-защитника Александрии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде