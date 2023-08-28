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Оболонь - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Оболонь - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Оболонь - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Оболонь" многие записывали в аутсайдеры перед началом турнира, но в ходе дистанции киевляне показывают характер. "Оболонь" сумела не проиграть "Колосу", победила "Днепр-1", дала бой "Динамо". Как будет с "Кривбассом"? Матч пятого тура состоится в понедельник, 28-го августа, в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы Украины. Смотреть бесплатно можно в этой новости.

УПЛ. 5 тур
Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле — Катерина Монзуль. Арбитр VAR — Анастасия Романюк

“Оболонь” 19:00 “Кривбасс”

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports

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Трансляція матчу Оболонь - Кривбас
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