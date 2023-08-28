Оболонь - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Оболонь" многие записывали в аутсайдеры перед началом турнира, но в ходе дистанции киевляне показывают характер. "Оболонь" сумела не проиграть "Колосу", победила "Днепр-1", дала бой "Динамо". Как будет с "Кривбассом"? Матч пятого тура состоится в понедельник, 28-го августа, в 17:00.

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УПЛ. 5 тур

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле — Катерина Монзуль. Арбитр VAR — Анастасия Романюк

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