Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 28.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
"Оболонь" многие записывали в аутсайдеры перед началом турнира, но в ходе дистанции киевляне показывают характер. "Оболонь" сумела не проиграть "Колосу", победила "Днепр-1", дала бой "Динамо". Как будет с "Кривбассом"? Матч пятого тура состоится в понедельник, 28-го августа, в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы Украины. Смотреть бесплатно можно в этой новости.
УПЛ. 5 тур
Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле — Катерина Монзуль. Арбитр VAR — Анастасия Романюк
“Оболонь” 19:00 “Кривбасс”
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports
Популярное сейчас
- Клопп: за мою карьеру, которая насчитывает более 1000 матчей, у меня не было ничего подобного
- В ГУР рассказали, сколько в России остается ракет
- Украинское трио в еврокубках, небезопасный выезд Шахтера. Расписание матчей на 28 августа - 3 сентября
- УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО