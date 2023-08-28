Кривбасс подписал полноценный контракт с Жаном По

" Кривбасс " (наконец-то) подписал контракт с ивуариским хавбеком Жаном-Морелем По

С 26-летним атакующим игроком подписан полноценный контракт сроком на 1 год.

Напомним, что По находится в расположении "Кривбасса" с января 2023 года с небольшим перерывом. Игрок долго восстанавливался после болезни и вот теперь наконец дозаявлен за красно-белых в УПЛ.

Новичок будет выступать под 97 номером. Жан имеет все шансы попасть в заявку уже на сегодняшний выездной матч с "Оболонью" в 5 туре.

Последний клуб футболиста – египетский Исмаили. С 1 июля находился в статусе свободного агента. По провел 2 матча за сборную Кот-д'Ивуара (2016-2017).