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Кривбасс подписал полноценный контракт с Жаном По
Ивуариец долго лечился и наконец-то официально стал игроком Кривбасса
fckryvbas.com
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С 26-летним атакующим игроком подписан полноценный контракт сроком на 1 год.
Напомним, что По находится в расположении "Кривбасса" с января 2023 года с небольшим перерывом. Игрок долго восстанавливался после болезни и вот теперь наконец дозаявлен за красно-белых в УПЛ.
Новичок будет выступать под 97 номером. Жан имеет все шансы попасть в заявку уже на сегодняшний выездной матч с "Оболонью" в 5 туре.
Последний клуб футболиста – египетский Исмаили. С 1 июля находился в статусе свободного агента. По провел 2 матча за сборную Кот-д'Ивуара (2016-2017).
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