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Гармаш близок к переходу в хорватский Осиек, - СМИ

Премьер-лига
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Игроку осталось только пройти медосмотр

Гармаш близок к переходу в хорватский Осиек, - СМИ

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Хавбек "Динамо" Денис Гармаш нашел себе новый клуб.

Как сообщает Footboom, 33-летний футболист перейдет в хорватский "Осиек". На данный момент остается только неясным, будет ли это аренда либо полноценный трансфер.

Клубы и игрок уже утрясли детали перехода, теперь Денису осталось только пройти медосмотр в своем новом клубе.

Напомним, что контракт Гармаша с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года. Также была информация, что Луческу не рассчитывает на ветерана, и поэтому последнее время Денис тренировался с командой "Динамо" U-19.

Также стоит отметить, что за "Осиек" уже выступает украинец Александр Драмбаев. На данный момент команда в чемпионате Хорватии идет на 2-м месте после 5 туров. В кампании 2022/23 "Осиек" финишировал третьим.

В прошлом сезоне Денис Гармаш отыграл 24 матча в УПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Осиек
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Источник:
FootBoom

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