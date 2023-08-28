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У Ярмоленко проблемы с коленом - он отправился на диагностику в зарубежную клинику

Премьер-лига
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Игрок Динамо пройдет углубленное медобследование

У Ярмоленко проблемы с коленом - он отправился на диагностику в зарубежную клинику

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Стали известны некоторые подробности травмы лидера и хавбека "Динамо" Андрея Ярмоленко.

Как сообщает Dynamo.kiev.ua у Андрея проблемы с коленом, которые дали о себе знать еще в матче 4-го тура УПЛ с "Черноморцем" (2:3). По результатам последовавшего затем обследования было принято решение не задействовать опытного хавбека в первой игре с "Бешикташем" (2:3).

На днях Ярмоленко отправился в одну из зарубежных профильных клиник, где его ждет углубленное медобследование. После этого будет принято решение о методах лечения и, соответственно, станут понятны ориентировочные сроки восстановления футболиста.

также отмечается, что в ответном матче с "Бешикташем" Ярмоленко точно не сыграет, а вопрос его участия в матчах за сборную Украины против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября) в отборочном цикле Евро-2024 остается открытым.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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