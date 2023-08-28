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У Ярмоленко проблемы с коленом - он отправился на диагностику в зарубежную клинику
Игрок Динамо пройдет углубленное медобследование
фото - ФК Динамо Київ
Стали известны некоторые подробности травмы лидера и хавбека "
Как сообщает Dynamo.kiev.ua у Андрея проблемы с коленом, которые дали о себе знать еще в матче 4-го тура УПЛ с "Черноморцем" (2:3). По результатам последовавшего затем обследования было принято решение не задействовать опытного хавбека в первой игре с "Бешикташем" (2:3).
На днях Ярмоленко отправился в одну из зарубежных профильных клиник, где его ждет углубленное медобследование. После этого будет принято решение о методах лечения и, соответственно, станут понятны ориентировочные сроки восстановления футболиста.
также отмечается, что в ответном матче с "Бешикташем" Ярмоленко точно не сыграет, а вопрос его участия в матчах за сборную Украины против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября) в отборочном цикле Евро-2024 остается открытым.
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