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Кривбасс ожидает приезда еще двух африканцев
Форвард и центральный защитник
fckryvbas.com
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Отмечается, что речь идет о центральном защитника и центральном нападающем. Другой информации об этих игроках пока нет.
Напомним, что на данный момент за криворожцев играют камерунец Иван Дибнаго, ивуариец Жан-Морель По, ганец Даниэль Соса и руандиец Джихад Бизимана.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
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