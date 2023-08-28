Кривбасс ожидает приезда еще двух африканцев

" Кривбасс " ожидает приезда еще двух африканских игроков, сообщает главный редактор "ПроФутбол Digital" Владимир Зверов.

Отмечается, что речь идет о центральном защитника и центральном нападающем. Другой информации об этих игроках пока нет.

Напомним, что на данный момент за криворожцев играют камерунец Иван Дибнаго, ивуариец Жан-Морель По, ганец Даниэль Соса и руандиец Джихад Бизимана.