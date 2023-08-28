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УПЛ. Оболонь — Кривбасс 0:0. Посредственное завершение тура

Премьер-лига
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(1 голосов)

"Кривбасс" не сумел дожать хозяев поля

УПЛ. Оболонь — Кривбасс 0:0. Посредственное завершение тура

Аліна Єрофеєва

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч между "Оболонью" и "Кривбассом" перенесли на 2 часа позже из-за аномальной жары в столице. Однако такой шаг не очень помог и футболистам все же пришлось играть в довольно сложных условиях. И главное условие для обеих команд было одно — достичь результата в первом тайме и не потерять концентрацию во втором.

В дебюте поединка хозяева выглядели активнее: они строили быстрые атаки и зарабатывали стандарты. Стоит отметить момент с Таранухой, когда тот получил довольно неудобную передачу и пробил головой. Однако конструктива от "пивоваров" не было, как и у криворожан, которые прекратили играть от обороны и перехватили инициативу после первых 15 минут матча.

УПЛ. Оболонь — Кривбасс 0:0. Посредственное завершение тура - изображение 1

Весь первый тайм можно охарактеризовать как непонятный. Было довольно много борьбы и фолов. Были предупреждения для Слободяна (фол после потери мяча) и Лунева (прыжок в ноги). Футболисты неплохо играли в центре круга, включали прессинг и использовали ошибки друг друга, но теряли мяч в финальной трети. Единственное, на что можно было бы надеяться — это гол со стандарта или скоростного прохода по флангу, но даже здесь все складывалось довольно печально.

Были надежды на вторую половину игры, что температура воздуха спадет, а градус поединка возрастет. Так и произошло: команды начали играть несколько активнее, а сами моменты становились все более острыми. Возможно, также на это повлияли замены Иващенко и Вернидуба... Ближе всего к победе после перерыва был "Кривбасс", когда Лунев вел Задераку один на один с кипером "Оболони", однако форвард гостей не смог переиграть своего визави. Кроме того, были попытки дальних ударов "на силу", потому что практически все они проходили возле стоек с обеих сторон поля.

УПЛ. Оболонь — Кривбасс 0:0. Посредственное завершение тура - изображение 2

Однако также увеличилось и фолов, в целом мелких. В одной из таких ситуаций Екатерина Монзуль была вынуждена смотреть видеоповтор, однако ничего, кроме небольшой отмашки в игровой ситуации, не увидела. Еще можно отметить выход на поле новичка "Кривбасса" По, но его дебют не привлек значительного внимания. Последние 10 минут игры криворожцы практически безпрерывно штурмовали ворота Федоривского, но с реализацией была беда.

В итоге — нули на табло "Оболонь-Арены" и вполне посредственное завершение 5-го тура УПЛ. Гости не смогли реализовать мотивацию, полученную после матча с "Шахтером" против менее статусного соперника. Однако стоит отдать должное подопечным Валерия Иващенко — в их ситуации стоит хвататься даже за 1 зачетный пункт.

Фото: Алина Ерофеева и ФК "Оболонь"

УПЛ. 5-й тур. 28.08.2023
Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле – Катерина Монзуль. Арбитр VAR — Анастасия Романюк

"Оболонь" — "Кривбасс" 0:0

Голы:

"Оболонь": Федоривский, Вовкун, Карась, Приймак, Прокопенко, Слободян (Груша 46), Черненко, Мороз, Мединский, Тарануха (Нагиев 81), Краснопир (Суханов 70)

Запасные: Кичак, Даниленко, Груша, Ермоленко, Косовский, Лукьянчук, Мухаматгалеев, Нагиев, Осман, Суханов, Фатеев, Чернов

"Кривбасс": Клищук, Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник, Бизимана, Вакулко (Приходько 65), Илич (По 65), Лунёв (Семотюк 87), Устименко (Кожушко 46), Задерака (Кузик 72)

Запасные: Маханьков, Хома, Близниченко, Виливальд, Гончарук, Дебелко, Кожушко, Кузик, По, Приходько, Рябов, Семотюк

Предупреждение: Слободян 34 — Лунев

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Премьер-лига Оболонь (Киев) УПЛ
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Комментарии (13)
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жека-киев (биг виладж)
28.08.2023 в 22:25
Зазвичай, новачок, змінює 3/4 складу, підвищившись до ПЛ. Футбольніє люді, всі талдичать, шо нужно лінять на бабки, удваівать бюджет в 2е мінімум! Оболонь не стала панікувать, розсудив шо раз команда виборола путівку до ПЛ, то на шось вона здатна. І беруть потрохи очки. Дорогих гравців не придбали, агентів не озолачували. За то власний стадіон мають, пристойну футбольну школу. Симпатичний клуб.
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+2
0
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xo66it (Оболонський Рейх)
28.08.2023 в 21:38
Ну ігра била равна, як-то кажуть, але очєчко є очєчко, не в нашому положенні оце високе мистецтво - про краще красиво програти, ніж в бій-біжи взяти бодай нічию
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+2
0
avatar
Бapceлиниус
28.08.2023 в 21:20
Кривбасс был чуть сильнее, лучше играл в центре поля. Дибанго сегодня слабовато, много брака в передачах. Устименко это тихий ужас, второй сезон в Кривбассе - 0 голов, и это мать его нападающий, пздц блъ.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
28.08.2023 в 21:15
С..ки сбили Кривбассу переносом матча весь настрой. Ну ничего, порвем всех. Вперед к чемпионству!
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+1
-4
fanatSD (донецк)
28.08.2023 в 22:13
голову полечи чучело.мечтай идиот о чемпионстве
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
28.08.2023 в 22:25
Недонецкая помойка, обтекай
0
-2
наварін (Київ)
28.08.2023 в 21:04
Кривбас був сильнішим.Але, показник сильнішого забиті голи.
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0
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.08.2023 в 21:05
В 1 тайме Оболонь лучше была
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+2
0
наварін (Київ)
28.08.2023 в 21:08
Епізодами .До20 хвилини. Потім домінував Кривбас
0
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.08.2023 в 21:01
От Вернидуба тошнит, баба визжащая!
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+1
0
avatar
Бapceлиниус
28.08.2023 в 21:14
Ответить
0
0
avatar
Бapceлиниус
28.08.2023 в 21:23
Неврастеник он.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.08.2023 в 22:34
теперь он - вернибаобаб
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0

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