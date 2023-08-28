УПЛ. Оболонь — Кривбасс 0:0. Посредственное завершение тура

Матч между "Оболонью" и "Кривбассом" перенесли на 2 часа позже из-за аномальной жары в столице. Однако такой шаг не очень помог и футболистам все же пришлось играть в довольно сложных условиях. И главное условие для обеих команд было одно — достичь результата в первом тайме и не потерять концентрацию во втором.

В дебюте поединка хозяева выглядели активнее: они строили быстрые атаки и зарабатывали стандарты. Стоит отметить момент с Таранухой, когда тот получил довольно неудобную передачу и пробил головой. Однако конструктива от "пивоваров" не было, как и у криворожан, которые прекратили играть от обороны и перехватили инициативу после первых 15 минут матча.

Весь первый тайм можно охарактеризовать как непонятный. Было довольно много борьбы и фолов. Были предупреждения для Слободяна (фол после потери мяча) и Лунева (прыжок в ноги). Футболисты неплохо играли в центре круга, включали прессинг и использовали ошибки друг друга, но теряли мяч в финальной трети. Единственное, на что можно было бы надеяться — это гол со стандарта или скоростного прохода по флангу, но даже здесь все складывалось довольно печально.

Были надежды на вторую половину игры, что температура воздуха спадет, а градус поединка возрастет. Так и произошло: команды начали играть несколько активнее, а сами моменты становились все более острыми. Возможно, также на это повлияли замены Иващенко и Вернидуба... Ближе всего к победе после перерыва был "Кривбасс", когда Лунев вел Задераку один на один с кипером "Оболони", однако форвард гостей не смог переиграть своего визави. Кроме того, были попытки дальних ударов "на силу", потому что практически все они проходили возле стоек с обеих сторон поля.

Однако также увеличилось и фолов, в целом мелких. В одной из таких ситуаций Екатерина Монзуль была вынуждена смотреть видеоповтор, однако ничего, кроме небольшой отмашки в игровой ситуации, не увидела. Еще можно отметить выход на поле новичка "Кривбасса" По, но его дебют не привлек значительного внимания. Последние 10 минут игры криворожцы практически безпрерывно штурмовали ворота Федоривского, но с реализацией была беда.

В итоге — нули на табло "Оболонь-Арены" и вполне посредственное завершение 5-го тура УПЛ. Гости не смогли реализовать мотивацию, полученную после матча с "Шахтером" против менее статусного соперника. Однако стоит отдать должное подопечным Валерия Иващенко — в их ситуации стоит хвататься даже за 1 зачетный пункт.

Фото: Алина Ерофеева и ФК "Оболонь"

УПЛ. 5-й тур. 28.08.2023

Киев. Стадион "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле – Катерина Монзуль. Арбитр VAR — Анастасия Романюк

"Оболонь" — "Кривбасс" 0:0

Голы:

"Оболонь": Федоривский, Вовкун, Карась, Приймак, Прокопенко, Слободян (Груша 46), Черненко, Мороз, Мединский, Тарануха (Нагиев 81), Краснопир (Суханов 70)

Запасные: Кичак, Даниленко, Груша, Ермоленко, Косовский, Лукьянчук, Мухаматгалеев, Нагиев, Осман, Суханов, Фатеев, Чернов

"Кривбасс": Клищук, Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник, Бизимана, Вакулко (Приходько 65), Илич (По 65), Лунёв (Семотюк 87), Устименко (Кожушко 46), Задерака (Кузик 72)

Запасные: Маханьков, Хома, Близниченко, Виливальд, Гончарук, Дебелко, Кожушко, Кузик, По, Приходько, Рябов, Семотюк

Предупреждение: Слободян 34 — Лунев