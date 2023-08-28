Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пресс-атташе Зари: Лалатович будет разговаривать с президентом, потом все узнаем
Пока что клуб не дает официоза об отставке тренера
скриншот
Пресс-атташе "Зари" Максим Поваров рассказал о возможной отставке Ненада Лалатовича с должности главного тренера команды.
Напомним, что после матча с "Минаем" (1:1) сербский специалист заявил, что он подает в отставку.
"Пока ничего не можем комментировать. Давайте дождемся официальной информации.
Лалатович будет разговаривать с президентом, потом все узнаем. Пока я не знаю, состоялся ли разговор", – сказал Поваров.
Напомним, что за пять сыгранных туров УПЛ "Заря" завоевала пять очков. Сейчас луганчане идут на 11-м месте в чемпионате Украины. Также параллельно команда выступает в еврокубках: в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы "Заря" уступила "Славии" со счетом 0:2.
Популярное сейчас
- Ингулец впервые теряет очки, бузовская Нива не отпускает Карпаты. Результаты и таблица Первой лиги
- Клопп: за мою карьеру, которая насчитывает более 1000 матчей, у меня не было ничего подобного
- Еще одна тренерская отставка в Закарпатье. Фоторепортаж с матча Минай - Заря
- УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО