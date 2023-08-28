Пресс-атташе Зари: Лалатович будет разговаривать с президентом, потом все узнаем

Пресс-атташе "Зари" Максим Поваров рассказал о возможной отставке Ненада Лалатовича с должности главного тренера команды.

Напомним, что после матча с "Минаем" (1:1) сербский специалист заявил, что он подает в отставку.

"Пока ничего не можем комментировать. Давайте дождемся официальной информации. Лалатович будет разговаривать с президентом, потом все узнаем. Пока я не знаю, состоялся ли разговор", – сказал Поваров.

Напомним, что за пять сыгранных туров УПЛ "Заря" завоевала пять очков. Сейчас луганчане идут на 11-м месте в чемпионате Украины. Также параллельно команда выступает в еврокубках: в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы "Заря" уступила "Славии" со счетом 0:2.