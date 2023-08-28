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Старый знакомый. Бразилец Гуттинер тренируется с Черноморцем
В свое время бразилец поколесил по Украине
olimpik.com.ua
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Источник сообщает, что футболист тренируется с одесской командой, но без каких-либо подробностей.
Интересно, что хавбек в свое время неплохо поколесил по Украине, поиграв за несколько команд, в том числе и за "Черноморец".
3 матча Гуттинер провел за "Олимик", 7 – за "Черноморец", 11 – за ФК "Краматорск", и наиболее долгий отрезок провел в "Оболони-Бровар" - 27 поединков.
Также стоит отметить, что последней команды бразильца был иракский "Захо".
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