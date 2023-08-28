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Вернидуб: Оболонь играет в 5 защитников, 10 футболистов за линией мяча, нелегко взламывать эту команду

Премьер-лига
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Оболонь и Кривбасс раскатали нулевую ничью

Вернидуб: Оболонь играет в 5 защитников, 10 футболистов за линией мяча, нелегко взламывать эту команду

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб на флэш-интервью в эфире Megogo прокомментировал результат матча 5-го тура УПЛ с "Оболонью" (0:0).

– Довольны ли вы игрой?

– Скажем так, ни мы, ни "Оболонь" не наиграли на 3 очка. Ничейный результат закономерен.

Замены на 65-й? Хотели прибавить скорости. Начали игру в 19:00, даже подумать не могу, что было бы, если бы начали в 17:00. Что могли, то сделали. По очку взяли – идем дальше.

– Насколько не хватало капитана Хомченовского?

– Он приехал с нами, общался с ребятами. Но капитан – это капитан. Рассчитываю, что дадут 1 матч за ту красную.

– "Кривбасс" набрал 1 очко или потерял 2?

– Думаю, потерял. Так же может сказать Иващенко. Что есть, то есть. Тяжелая игра, борьба, "Оболонь" играет в 5 защитников, 10 футболистов за линией мяча, нелегко взламывать эту команду.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Оболонь (Киев)
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Трибуна

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