Русин: Пока что я еще игрок Зари

Нападающий "Зари" Назарий Русин рассказал, почему не сможет сыграть в Люблине со "Славией", когда планирует присоединиться к английскому "Сандерленду", который, на самом деле, еще не оформлял отношения с украинцем.

– Я уже длительное время не нахожусь в расположении "Зари", потому что имею проблемы с лобковой костью. Сейчас восстанавливаюсь под руководством реабилитолога львовского"Руха" Юрия Полигаса. С каждым днем чувствую себя все лучше.

– Назарий, тогда сразу о "Сандерленде". В некоторых СМИ уже появились сообщения, что ты подписал контракт с этим британским клубом.

– Это не правда. Как я мог это сделать, когда не прошел даже медосмотра в этом клубе? Поэтому я и в дальнейшем – игрок "Зари".

– Но соответствует ли действительности информация, что"Сандерленд" хочет видеть тебя в своих рядах?

– Да, как сообщил мой агент Вадим Шаблий, есть договоренность о том, что я узаконю деловые отношения с "Сандерлендом" сроком на четыре года с пролонгацией еще на сезон. Меня такой вариант устраивает.

– И когда это может произойти?

– 29 августа я должен подать необходимые документы для получения английской визы. Надеюсь, вскоре все формальности будут выполнены и можно будет собираться на туманный Альбион.

– Какую компенсацию получит "Заря" за твой переход в "Сандерленд"?

– Это меня не интересует. Все финансовые вопросы в компетенции Шаблия.

– Какой информацией ты владеешь о"Сандерленде"?

– Недавно подписался на клубный аккаунт"Сандерленда" в инстаграме и имею возможность наблюдать за поединками этой команды. Мне импонирует, в каком стиле она играет. Сейчас главное - как можно быстрее избавиться от болячек и быть готовым к новому вызову в своей футбольной карьере, - отметил Русин.