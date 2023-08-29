Дулуб может временно возглавить ЛНЗ - Журналист

"ЛНЗ" рассматривает приглашение Олега Дулуба на должность главного тренера как временный вариант. Об этом сообщает журналист Виктор Вацко.

Была информация, что белорусский специалист - не единственный кандидат на пост наставника "ЛНЗ". Черкасскую команду могут возглавить уволенный из "Днепра-1" Александр Кучер и коуч "Ворсклы" Виктор Скрипник.

С предыдущим главным тренером Александром Ковпаком прекратили сотрудничество после вылета "ЛНЗ" из Кубка Украины. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ.