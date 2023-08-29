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Дулуб может временно возглавить ЛНЗ - Журналист

Премьер-лига
(1 голосов)

Белорус - не единственный кандидат на должность тренера

Дулуб может временно возглавить ЛНЗ - Журналист

Фото: Александр Приходько

Новина українською

"ЛНЗ" рассматривает приглашение Олега Дулуба на должность главного тренера как временный вариант. Об этом сообщает журналист Виктор Вацко.

Была информация, что белорусский специалист - не единственный кандидат на пост наставника "ЛНЗ". Черкасскую команду могут возглавить уволенный из "Днепра-1" Александр Кучер и коуч "Ворсклы" Виктор Скрипник.

С предыдущим главным тренером Александром Ковпаком прекратили сотрудничество после вылета "ЛНЗ" из Кубка Украины. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Вацко on air

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Комментарии (1)
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Ergevision (KR)
29.08.2023 в 09:27
А Ротань? Чим не варіант? Командою більше, командою менше - для фахівця не проблема
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