Хавбек Александрии: Футбол Ротаня - очень интересный. Он - как пазлы

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец прокомментировал поражение от "Полесья" (0:3) и оценил старт команды в чемпионате.

— Проигрывать с крупным счетом дома очень неприятно. Важно сделать правильные выводы и как можно скорее забыть эту игру.

— Вы пропустили на последних минутах трижды. В чем причина?

— Не скажу, что нам не хватило мастерства. Думаю, так выпала карта - они забили свой гол, а мы имели моменты и не смогли этого сделать. Пожалуй, можно сказать, что это была игра до забитого - кто забьет, тот и победит. Они забили, мы побежали в атаку, раскрылись и пропустили еще дважды. Думаю, забей мы первыми, могло произойти все наоборот.

— Как в целом оценишь старт сезона для вашей команды?

— Неплохой старт. Из десяти - где-то 7-8 баллов. У нас очень обновился состав, сейчас "Александрия" - самая молодая команда УПЛ. Наш тренерский штаб хочет видеть комбинационную, европейскую игру. Это непростой футбол. Поэтому новичкам нужно время, чтобы интегрироваться. Нужно держать уровень. Во время паузы сборных у нас еще будет время, чтобы подтянуть и физику, и тактику, и взаимопонимание.

— Летом из "Александрии" ушло немало лидеров, по сути из них остался только ты. Чувствуешь особую ответственность?

— В "Александрии" я всегда ее чувствую. Потому что ко мне очень хорошо все относятся - в клубе и в городе. Если говорить о тех, кто покинул клуб - это нормальное явление для футбола. Не стоит делать на этом какой-то акцент, это выбор каждого.

— Футбол Ротаня непростой для реализации, но кажется, максимально подходит тебе по стилистике

— Да, это очень интересный футбол. Если делать все, что говорит тренерский штаб и отработать до автоматизма - будет очень эффектный и эффективный футбол. Однако для этого нужно время. Лично мне очень интересно играть в этой команде под руководством Ротаня. Каждому футболисту говорят, что нужно делать, где он должен быть. Наш футбол - как пазлы - если с начала атаки пазлы правильно сходятся, то есть и хорошая атака и хорошее ее завершение, - сказал Ковалец.