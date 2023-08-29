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Иващенко: Против Кривбасса игроки показали бойцовский характер

Премьер-лига
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"Оболонь" удержала нулевую ничью с непростым соперником

Иващенко: Против Кривбасса игроки показали бойцовский характер

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал ничью в матче 5-го тура УПЛ с "Кривбассом" (0:0).

- Это Премьер-лига: эмоции, напряжение действительно были. Сегодня - третья игра за восемь дней, серьезный темп. Где-то ребята немного устали, ведь не хватает времени на полноценный отдых. Ничего, будем двигаться дальше и привыкать к этому ритму.

- В предыдущем туре вы победили "Днепр-1"- представителя Украины в еврокубках. Добавило ли это уверенности вашей команде?

- Любая победа - положительные эмоции. Тем более, это был наш первый выигрыш в новом сезоне. Ребят это взбодрило, но после подобных матчей часто наступает определенный спад. Наш тренерский штаб этого опасался. Но против "Кривбасса" футболисты вышли и продемонстрировали бойцовский характер. Игра была из серии "кто первый забьет - тот победит".

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- Прошло пять туров. Насколько игра и результаты "Оболони" оправдывают ваши ожидания?

- Мы - дебютанты лиги. Понемногу набираем очки. Как только вышли, то проговорили: наши ребята молодые, они только начинают делать первые шаги в УПЛ. Надо притереться к этому ритму, динамике. Стараемся, как та курочка - клевать по зернышку. Набираем зачетные баллы - и это очень важно с точки зрения психологии. Думаю, если эмоциональный фон будет хорошим - ребята сами почувствуют, что могут двигаться еще дальше. Но нам предстоит еще много тяжелого труда.

- Поздравляю с непростым одним очком против очень серьезного противника! Какой была установка на этот поединок? Что ребятам удалось выполнить, а что - нет? И довольны ли результатом непосредственно вы?

- Учитывая все напряжение, мы довольны тем, что заработали этот балл. Вы правильно отметили: "Кривбасс" - непростой соперник. Он это доказал в прошлом матче с "Шахтером", против которого играл на уровне. Тем более Юрия Николаевича я знаю очень давно - еще по Запорожью. Знаю его методы, как он работает. У Вернидуба - хорошая и классная команда.

Мы имели хорошие моменты, чтобы забить. К сожалению, пока не хватает мастерства в завершающей стадии. Результат меня в целом устраивает. В сегодняшнем матче местами нам удавалось не все. Тренер никогда не может быть доволен: выиграли или уступили - всегда есть ошибки, на которые надо обратить внимание, чтобы исправить, - отметил Иващенко.

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В статье: Валерий Иващенко Кривбасс (Кривой Рог) Оболонь (Киев)
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Источник:
fckryvbas.com

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