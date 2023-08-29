  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернидуб: С таким судейством скоро морды будут бить прямо на поле
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб: С таким судейством скоро морды будут бить прямо на поле

Премьер-лига
(1 голосов)

Тема судейства стала одной из самых обсуждаемых

Вернидуб: С таким судейством скоро морды будут бить прямо на поле

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мнением о проблемах с судейством в нашем чемпионате.

– Ваш матч с "Оболонью" обслуживала группа наших арбитров-женщин. Похоже, им здорово досталось?

– На мой взгляд, не имеет права помощник тренера, или кто-либо, когда женщина судит, кричать в ее адрес оскорбительные слова. Но вы видите, что в судействе у нас делается. Если даже Роман Григорчук вчера издал по этому поводу целую тираду… Значит, не один Вернидуб не любит проигрывать.

Читайте такжеЧерноморец: Система футбольного судейства в Украине должна быть реформирована

Когда это по-человечески, так, как должно быть: проиграл, пожал коллеге руку и ушел, а когда твою команду откровенно убивают, то есть недовольство. Примеры: Григорчук, Ротань… С таким судейством мы можем докатиться до того, что скоро морды будут бить прямо на поле, – сказал Вернидуб.

Читайте такжеНазаренко on fire, работоспособность Крыськива, замены Калитвинцева. Символическая сборная 5-го тура УПЛ
По теме
yellow-arrow
Кучер станет новым главным тренером ЛНЗ - Источник
yellow-arrow
Клищук - о 0:0 с Оболонью: Не все удалось в атаке
yellow-arrow
Иващенко: Против Кривбасса игроки показали бойцовский характер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде