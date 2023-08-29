Вернидуб: С таким судейством скоро морды будут бить прямо на поле

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мнением о проблемах с судейством в нашем чемпионате.

– Ваш матч с "Оболонью" обслуживала группа наших арбитров-женщин. Похоже, им здорово досталось?

– На мой взгляд, не имеет права помощник тренера, или кто-либо, когда женщина судит, кричать в ее адрес оскорбительные слова. Но вы видите, что в судействе у нас делается. Если даже Роман Григорчук вчера издал по этому поводу целую тираду… Значит, не один Вернидуб не любит проигрывать.

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Когда это по-человечески, так, как должно быть: проиграл, пожал коллеге руку и ушел, а когда твою команду откровенно убивают, то есть недовольство. Примеры: Григорчук, Ротань… С таким судейством мы можем докатиться до того, что скоро морды будут бить прямо на поле, – сказал Вернидуб.