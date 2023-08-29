Защитник Динамо интересен испанскому клубу

К защитнику "Динамо" и молодежной сборной Украины Константину Вивчаренко есть интерес из Испании. Об этом утверждает украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.

"Вивчаренко интересовался один из клубов из Испании в это межсезонье, но до конкретного предложения дело не дошло. Не буду называть клуб, потому что они еще могут вернуться зимой. Единственное, что могу сказать, что это клуб из Сегунды, который ставит задачу выхода в Примеру", - заявил Цыганык.

Вивчаренко - воспитанник "Динамо". В составе первой команды 21-летний игрок провел 34 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с бело-синим действует до 31 декабря 2025 года. Этим летом была информация, что кандидатурой Константина интересовался "Порту".