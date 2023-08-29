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Макуана: Разница в классе между УПЛ и чемпионатом Франции совершенно незаметна

Премьер-лига
(1 голосов)

Громкое заявление, но будем доверять мнению Бенни

Макуана: Разница в классе между УПЛ и чемпионатом Франции совершенно незаметна

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Вингер "Полесья" Бени Макуана сравнил уровень УПЛ с французским элитным дивизионом – Лигой 1.

– Пожалуй, не открою тайну, если скажу, что Лига 1 среди топ-5 лиг Европы. Я уже успел отыграть 4 матча (на данный моментуже 5 – прим.) в УПЛ. И поверьте мне, по интенсивности и тактическому мастерству игроков разница в классе совершенно незаметна.

Лига 1 собирает все сливки общества, но поверьте, когда-нибудь и в "Полесье" также появятся свои звезды.

– Что можешь сказать об уровне УПЛ?

– Это сильный чемпионат, команды участвуют в еврокубках. Зачем далеко ходить – последние наши матчи, когда пропустили голы на последних минутах… Когда ты не выкладываешься на максимум, то за тебя это никто не сделает.

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В статье: Полесье (Житомир) Бени Макуана
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Источник:
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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
29.08.2023 в 17:58
Ну так, непомітна зовсім, якщо не зважати, що французький чемпіонат входить до топ 6 у Європі..насмішив
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