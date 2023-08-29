Вернидуб: Сыгран лишь пятый тур, а уже три тренера ушли в отставку. Я этого не понимаю

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб оценил стартовый отрезок нынешнего сезона УПЛ и рассказал о целях и задачах, которые ставятся перед командой.

– Как вам начало чемпионата?

– Чемпионат идет своим ходом. Это только начало.

Меня удивляет, что сыгран лишь пятый тур, а уже три тренера ушли в отставку. Я этого не понимаю.

Уровень чемпионата упал, если сравнивать его с тем периодом, который был до войны. Надо время, чтобы нашим клубам стать сильнее.

– За что собираетесь сразиться в этом довольно непростом сезоне?

– Постараемся сделать все, чтобы занять как можно выше место.

– Что, на медали замахнетесь?

– Пока об этом нам еще рано говорить (улыбается).

– Что тогда будете считать успехом?

– В прошлом сезоне мы заняли седьмое место, если по итогам этого сезона займем место повыше, то это я буду считать успехом. Место ниже седьмого – это будет шаг назад, плохой для меня результат.