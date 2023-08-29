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Вернидуб: Сыгран лишь пятый тур, а уже три тренера ушли в отставку. Я этого не понимаю
Коуч криворожцев рассказал, к чему команда будет стремиться в этом сезоне
fckryvbas.com
Главный тренер "
– Как вам начало чемпионата?
– Чемпионат идет своим ходом. Это только начало.
Меня удивляет, что сыгран лишь пятый тур, а уже три тренера ушли в отставку. Я этого не понимаю.
Уровень чемпионата упал, если сравнивать его с тем периодом, который был до войны. Надо время, чтобы нашим клубам стать сильнее.
– За что собираетесь сразиться в этом довольно непростом сезоне?
– Постараемся сделать все, чтобы занять как можно выше место.
– Что, на медали замахнетесь?
– Пока об этом нам еще рано говорить (улыбается).
– Что тогда будете считать успехом?
– В прошлом сезоне мы заняли седьмое место, если по итогам этого сезона займем место повыше, то это я буду считать успехом. Место ниже седьмого – это будет шаг назад, плохой для меня результат.
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