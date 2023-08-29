Палкин выдвинул свою кандидатуру на должность члена правления ECA

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин официально выдвинул свою кандидатуру на должность члена правления European Club Association (ECA).

Выборы в члены правления ECA состоятся 7 сентября 2023 года. Каденция в Совете правления – с 2023 по 2027 год.

Палкин обнародовал 4 ключевых пункта программы, лежащих в основе его заявки на роль, которая может помочь сформировать будущее футбола в Европе.

Объединенная ответственность

В основе программы Сергея Палкина – вера в единую ответственность. Он признает, что основная миссия ECA состоит в том, чтобы быть коллективным голосом для клубов, являющихся постоянными участниками европейских клубных соревнований. В его послании подчеркивается важность роли ECA в продвижении общих интересов и потребностей этих клубов. Сергей Палкин видит ECA платформой, способствующей сотрудничеству, учитывая интересы клубов, независимо от их размера или статуса, в решениях, влияющих на всю футбольную экосистему.

Видение генерального директора "Шахтера" выходит за рамки клубной динамики, выступая за сотрудничество на основе взаимоуважения всех заинтересованных сторон, как известных, так и новых. Он верит в построение культуры поддержки и сотрудничества, выходящего за пределы традиций. Этот месседж совпадает с постоянно развивающимся футбольным ландшафтом, где альянсы со СМИ, спонсорами и глобальными партнерами являются решающими для устойчивого развития спорта.

Спортивная стратегия

Сосредоточенность Сергея Палкина на комплексной спортивной стратегии отражает его понимание вызовов и возможностей, стоящих перед европейским футболом. Он подчеркивает значимость дискуссий между членами ECA для решения стратегических задач. Эти обсуждения важны, особенно в условиях роста конкуренции со стороны лиг других континентов. Меседж Сергея Палкина подчеркивает необходимость адаптации к меняющимся обстоятельствам, сохраняя сущность европейского футбола.

Настоящая солидарность

Весомой составляющей программы Сергея Палкина является изменение солидарности в футбольном сообществе. Он предлагает изменить механизмы солидарности в пользу клубов и лиг, действующих по принципиально неэффективным экономическим моделям. Сделав солидарность движущей силой для совместного роста и конкурентного баланса Сергей Палкин стремится выровнять условия игры и способствовать более справедливому европейскому футбольному ландшафту. Его стремление к настоящей солидарности проявляется в планах создания фонда реагирования на чрезвычайные ситуации и программы, направленные на восстановление футбольной инфраструктуры в Украине. Эти инициативы не только подчеркивают его приверженность основам благосостояния спорта, но и подчеркивают веру в способность футбола вызвать позитивные социальные изменения.

Аналитические данные

Прагматический подход Сергея Палкина включает в себя продвижение научно обоснованной методологии принятия решений. Он видит будущее, где аналитические данные будут доступны всем членам ECA, способствуя прозрачности и пониманию сложных процессов в футбольной индустрии. Доверяя всем клубам важную информацию, Сергей Палкин стремится содействовать принятию обоснованных решений и стратегическому планированию.