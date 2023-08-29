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Палкин выдвинул свою кандидатуру на должность члена правления ECA

Премьер-лига
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Гендиректор Шахтера баллотируется на должность члена правления European Club Association

Палкин выдвинул свою кандидатуру на должность члена правления ECA

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин официально выдвинул свою кандидатуру на должность члена правления European Club Association (ECA).

Выборы в члены правления ECA состоятся 7 сентября 2023 года. Каденция в Совете правления – с 2023 по 2027 год.

Палкин обнародовал 4 ключевых пункта программы, лежащих в основе его заявки на роль, которая может помочь сформировать будущее футбола в Европе.

Объединенная ответственность

В основе программы Сергея Палкина – вера в единую ответственность. Он признает, что основная миссия ECA состоит в том, чтобы быть коллективным голосом для клубов, являющихся постоянными участниками европейских клубных соревнований. В его послании подчеркивается важность роли ECA в продвижении общих интересов и потребностей этих клубов. Сергей Палкин видит ECA платформой, способствующей сотрудничеству, учитывая интересы клубов, независимо от их размера или статуса, в решениях, влияющих на всю футбольную экосистему.

Видение генерального директора "Шахтера" выходит за рамки клубной динамики, выступая за сотрудничество на основе взаимоуважения всех заинтересованных сторон, как известных, так и новых. Он верит в построение культуры поддержки и сотрудничества, выходящего за пределы традиций. Этот месседж совпадает с постоянно развивающимся футбольным ландшафтом, где альянсы со СМИ, спонсорами и глобальными партнерами являются решающими для устойчивого развития спорта.

Спортивная стратегия

Сосредоточенность Сергея Палкина на комплексной спортивной стратегии отражает его понимание вызовов и возможностей, стоящих перед европейским футболом. Он подчеркивает значимость дискуссий между членами ECA для решения стратегических задач. Эти обсуждения важны, особенно в условиях роста конкуренции со стороны лиг других континентов. Меседж Сергея Палкина подчеркивает необходимость адаптации к меняющимся обстоятельствам, сохраняя сущность европейского футбола.

Настоящая солидарность

Весомой составляющей программы Сергея Палкина является изменение солидарности в футбольном сообществе. Он предлагает изменить механизмы солидарности в пользу клубов и лиг, действующих по принципиально неэффективным экономическим моделям. Сделав солидарность движущей силой для совместного роста и конкурентного баланса Сергей Палкин стремится выровнять условия игры и способствовать более справедливому европейскому футбольному ландшафту. Его стремление к настоящей солидарности проявляется в планах создания фонда реагирования на чрезвычайные ситуации и программы, направленные на восстановление футбольной инфраструктуры в Украине. Эти инициативы не только подчеркивают его приверженность основам благосостояния спорта, но и подчеркивают веру в способность футбола вызвать позитивные социальные изменения.

Аналитические данные

Прагматический подход Сергея Палкина включает в себя продвижение научно обоснованной методологии принятия решений. Он видит будущее, где аналитические данные будут доступны всем членам ECA, способствуя прозрачности и пониманию сложных процессов в футбольной индустрии. Доверяя всем клубам важную информацию, Сергей Палкин стремится содействовать принятию обоснованных решений и стратегическому планированию.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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