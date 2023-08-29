Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо: Если у Ярмоленко и Луческу серьезный конфликт, Суркис вмешается
Однако специалист считает, что продолжения не будет
ТК Футбол 1/2/3
Экс-тренер "
"Верю ли я в возможный конфликт между Андреем Ярмоленко и Мирчей Луческу? Всё может быть. Тренер может быть недоволен его игрой. Но такой конфликт – это абсурд, игрок отдал столько сил в матчах, а сейчас создавать некомфортную обстановку для игрока неправильно, он получил травму. Я считаю, тренер в такой ситуации может быть неправ, нельзя критиковать игрока за плохую игру в матче. Но посмотрим, будет ли эта ситуация развиваться.
Может ли возможный конфликт отразиться на атмосфере в команде? Тогда в ситуацию будет вовлечён президент клуба Игорь Суркис. Это если ситуация серьезная. Но я не думаю, что будет продолжение. Луческу всё-таки опытный человек и понимает, что если будет поднят шум в команде, то прежде всего это отразится на его будущем в клубе. Такие вещи просто создают неблагоприятную атмосферу в команде и никакой игры не будет. Это может исходить из неудовлетворительных результатов, у команды ничего не получается, особенно в еврокубках", - сказал Сабо.
Популярное сейчас
- В России разбился вертолет, предположительно принадлежавший ФСБ - ФОТО
- В ЛНЗ отреагировали на возможное назначение Кучера главным тренером
- Ярмоленко не сыграет с Бешикташем, двое хавбеков вернулись в общую группу
- УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО