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Сабо: Если у Ярмоленко и Луческу серьезный конфликт, Суркис вмешается

Премьер-лига
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Однако специалист считает, что продолжения не будет

Сабо: Если у Ярмоленко и Луческу серьезный конфликт, Суркис вмешается

ТК Футбол 1/2/3

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение о травме и возможном конфликте с Мирчей Луческу ветерана динамовцев Андрея Ярмоленко.

"Верю ли я в возможный конфликт между Андреем Ярмоленко и Мирчей Луческу? Всё может быть. Тренер может быть недоволен его игрой. Но такой конфликт – это абсурд, игрок отдал столько сил в матчах, а сейчас создавать некомфортную обстановку для игрока неправильно, он получил травму. Я считаю, тренер в такой ситуации может быть неправ, нельзя критиковать игрока за плохую игру в матче. Но посмотрим, будет ли эта ситуация развиваться.

Может ли возможный конфликт отразиться на атмосфере в команде? Тогда в ситуацию будет вовлечён президент клуба Игорь Суркис. Это если ситуация серьезная. Но я не думаю, что будет продолжение. Луческу всё-таки опытный человек и понимает, что если будет поднят шум в команде, то прежде всего это отразится на его будущем в клубе. Такие вещи просто создают неблагоприятную атмосферу в команде и никакой игры не будет. Это может исходить из неудовлетворительных результатов, у команды ничего не получается, особенно в еврокубках", - сказал Сабо.

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В статье: Андрей Ярмоленко Мирча Луческу Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua

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