Шахтер продлил контракт с Сиканом

" Шахтер " официально объявил о подписании нового контракта с форвардом команды Даниилом Сиканом.

Новое соглашение сторон рассчитано на 5 лет - до 30 июня 2028 года.

22-летний Сикан находится в системе "Шахтера" с января 2019 года, когда перешел из "Карпат". За это время успел поиграть в аренде в "Мариуполе" и "Ганзе".

Всего на его счету 60 матчей и 12 забитых мячей за "горняков".

Вместе с "горняками" он дважды становился чемпионом Украины (2020, 2023), выигрывал Суперкубок Украины (2021).