  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер продлил контракт с Сиканом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер продлил контракт с Сиканом

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Новое соглашение на 5 лет

Шахтер продлил контракт с Сиканом

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" официально объявил о подписании нового контракта с форвардом команды Даниилом Сиканом.

Новое соглашение сторон рассчитано на 5 лет - до 30 июня 2028 года.

22-летний Сикан находится в системе "Шахтера" с января 2019 года, когда перешел из "Карпат". За это время успел поиграть в аренде в "Мариуполе" и "Ганзе".

Всего на его счету 60 матчей и 12 забитых мячей за "горняков".

Вместе с "горняками" он дважды становился чемпионом Украины (2020, 2023), выигрывал Суперкубок Украины (2021).

По теме
yellow-arrow
Чешское Динамо интересуется форвардом Шахтера
yellow-arrow
Сабо: Если у Ярмоленко и Луческу серьезный конфликт, Суркис вмешается
yellow-arrow
Палкин выдвинул свою кандидатуру на должность члена правления ECA
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде