Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер продлил контракт с Сиканом
Новое соглашение на 5 лет
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"
Новое соглашение сторон рассчитано на 5 лет - до 30 июня 2028 года.
22-летний Сикан находится в системе "Шахтера" с января 2019 года, когда перешел из "Карпат". За это время успел поиграть в аренде в "Мариуполе" и "Ганзе".
Всего на его счету 60 матчей и 12 забитых мячей за "горняков".
Вместе с "горняками" он дважды становился чемпионом Украины (2020, 2023), выигрывал Суперкубок Украины (2021).
Популярное сейчас
- Защитник Динамо интересен испанскому клубу
- В ЛНЗ отреагировали на возможное назначение Кучера главным тренером
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Форвард Шахтера прокомментировал слухи о конфликте игроков с ван Леувеном
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО