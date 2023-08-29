НАБУ подозревает владельцев Черноморца Кауфмана и Грановского в незаконном завладении аэропортом Одесса

НАБУ подозревает четырех человек в незаконном завладении аэропортом "Одесса".

Среди подозреваемых - владельцы ФК "Черноморец" Борис Кауфман и Алекс Борухович (бывшее имя - Александр Грановский).

В уведомлении не уточняется личность подозреваемых. По данным "Украинской правды", это Кауфман и Борухович, бывший мэр Одессы Алексей Костусев, а также директор ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" Алексей Кочанов.

"НАБУ и САП разоблачили преступную группировку, завладевшую имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн. Как установило следствие, в 2011 году два известных одесских бизнесмены организовали схему завладения имуществом КП "Международный аэропорт Одесса".

Для этого зарегистрировали ООО, которое должно было учредить совместное предприятие с Одесским городским советом (ОГС), с распределением долей 75% и 25% соответственно, с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта стоимостью около 118 млн. грн.

Получение согласия депутатов ОГС на создание предприятия обеспечил тогдашний городской голова, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того, чиновник совершил служебный подлог, предоставлявший подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОГС предприятие в обход конкурса", - говорится в заявлении НАБУ.

Ранее бизнесменам объявили подозрение в создании преступной организации.

Отметим, что Кауфман и Грановский считаются теневыми владельцами "Черноморца", однако ни разу официальные ресурсы не раскрывали, кто именно сейчас владеет одесским клубом. Вице-президент "моряков", Владимир Генинсон, в августе текущего года сообщал, что компания Vertex United, которой руководит Кауфман, - выступает владельцем клуба.