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НАБУ подозревает владельцев Черноморца Кауфмана и Грановского в незаконном завладении аэропортом Одесса
Дело еще 2011 года
t.me/nab_ukraine
НАБУ подозревает четырех человек в незаконном завладении аэропортом "Одесса".
Среди подозреваемых - владельцы ФК "Черноморец" Борис Кауфман и Алекс Борухович (бывшее имя - Александр Грановский).
В уведомлении не уточняется личность подозреваемых. По данным "Украинской правды", это Кауфман и Борухович, бывший мэр Одессы Алексей Костусев, а также директор ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" Алексей Кочанов.
"НАБУ и САП разоблачили преступную группировку, завладевшую имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг. в размере более 2,5 млрд грн. Как установило следствие, в 2011 году два известных одесских бизнесмены организовали схему завладения имуществом КП "Международный аэропорт Одесса".
Для этого зарегистрировали ООО, которое должно было учредить совместное предприятие с Одесским городским советом (ОГС), с распределением долей 75% и 25% соответственно, с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта стоимостью около 118 млн. грн.
Получение согласия депутатов ОГС на создание предприятия обеспечил тогдашний городской голова, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того, чиновник совершил служебный подлог, предоставлявший подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОГС предприятие в обход конкурса", - говорится в заявлении НАБУ.
Ранее бизнесменам объявили подозрение в создании преступной организации.
Отметим, что Кауфман и Грановский считаются теневыми владельцами "Черноморца", однако ни разу официальные ресурсы не раскрывали, кто именно сейчас владеет одесским клубом. Вице-президент "моряков", Владимир Генинсон, в августе текущего года сообщал, что компания Vertex United, которой руководит Кауфман, - выступает владельцем клуба.
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