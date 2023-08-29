Жан По: Против нас было десять защитников, а такие оборонительные редуты проходить очень тяжело

Хавбек " Кривбасса " Жан-Морель По прокомментировал итоги матча 5-го тура УПЛ с "Оболони" (0:0) и свой дебют за красно-белых.

– Жан, поздравляем с дебютом. Как прокомментируешь игру?

– Спасибо, это был трудный матч для нас, ведь соперник оборонялся большими силами, и мы не смогли вырвать победу. Против нас было десять защитников, а такие оборонительные редуты проходить очень тяжело. Да, есть вопросы по судейству, ведь в некоторых моментах арбитр принимала сомнительные решения. Но это футбол, иногда такое случается. Впереди у нас много работы. Уверен, победы "Кривбасса" не за горами.

– Что скажешь о своем дебюте?

– Я буду много работать, чтобы набрать оптимальную форму. Чтобы меня хватало на все 90 минут. В "Кривбассе" меня очень хорошо приняли, здесь я чувствую себя как дома. Мы – одна большая красно-белая семья. Адаптация прошла хорошо. Хочу играть и помогать команде.