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Жан По: Против нас было десять защитников, а такие оборонительные редуты проходить очень тяжело
Ивуариец дебютировал за Кривбасс
fckryvbas.com
Хавбек "
– Жан, поздравляем с дебютом. Как прокомментируешь игру?
– Спасибо, это был трудный матч для нас, ведь соперник оборонялся большими силами, и мы не смогли вырвать победу. Против нас было десять защитников, а такие оборонительные редуты проходить очень тяжело. Да, есть вопросы по судейству, ведь в некоторых моментах арбитр принимала сомнительные решения. Но это футбол, иногда такое случается. Впереди у нас много работы. Уверен, победы "Кривбасса" не за горами.
– Что скажешь о своем дебюте?
– Я буду много работать, чтобы набрать оптимальную форму. Чтобы меня хватало на все 90 минут. В "Кривбассе" меня очень хорошо приняли, здесь я чувствую себя как дома. Мы – одна большая красно-белая семья. Адаптация прошла хорошо. Хочу играть и помогать команде.
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