УПЛ - о переносах матчей: Регламент выносился на обсуждение, клубы могли выступить против

УПЛ опровергает информацию журналиста Виктора Вацко о том, что регламент нынешнего сезона позволяет участникам еврокубков переносить матчи с другими командами УПЛ без согласия соперника, то есть в одностороннем порядке.

Как заявили на журналистский запрос в пресс-службе Лиги, данный пункт регламента неоднократно выносился на обсуждение для всех участников Лиги.

"Этот вопрос уже поднимался и тогда ответ был следующим: еще в апреле этого года клубам было отправлено письмо по разработке проекта Регламента соревнований сезона 2023/24 и предложено предоставить свои предложения и замечания.

В мае клубам направлено повторное обращение УПЛ о предоставлении предложений в проект Регламента и предоставлена сравнительная таблица в Регламент, в которой было предложено внести этот пункт.

09.06.2023 года в формате видеоконференции состоялось рабочее совещание по обсуждению Регламента, к участию в котором были приглашены представители всех клубов. Вопрос выносился на всеобщее рассмотрение.

В частности, этот пункт также обсуждался. После проведения дискуссии вопрос остался в таблице без изменений предложенной редакции.

Также в июне было проведено еще два заседания рабочих групп по вопросам регламента с участием всех клубов. По итогам этих заседаний замечаний по поводу редакции указанного пункта не поступало.

Проект изменений и дополнений к Регламенту проведения соревнований УПЛ сезона 2023/24 был направлен в футбольные клубы и вынесен на утверждение Общим собранием Участников УПЛ, которое состоялось 23.06.2023 года.

На каждом из этих этапов представители любого клуба могли высказаться против этих изменений и добавить свои замечания. На этапе подготовки к чемпионату замечаний от них не поступало.

В связи с чем, проект Регламента соревнований, утвержденный Общим собранием УПЛ, был отправлен на утверждение в Исполнительный комитет УАФ.

Недавно один из клубов выступил с инициативой собрать общее собрание для внесения изменений в этот пункт регламента, но практически все клубы не поддержали эту инициативу", - говорится в заявлении УПЛ.