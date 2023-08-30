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Вице-президент Ворсклы: Один из клубов УПЛ просто начхал на нормы регламента, предлагая изменить его по ходу сезона

Премьер-лига
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Вице-президент Ворсклы: Один из клубов УПЛ просто начхал на нормы регламента, предлагая изменить его по ходу сезона

vorskla.com.ua

Новина українською

Вице-президент полтавской "Ворсклы" Олег Лысак высказался относительно переноса матчей команд УПЛ, которые учувствуют в еврокубках, а также по поводу предложения одного из клубов изменению регламента соревнований по ходу сезона.

"Откровенно говоря, звучащие от одного из клубов заявления относительно некоторых пунктов Регламента вызывают удивление. Потому что руководство Украинской Премьер-лиги еще в апреле разослало всем клубам письмо с просьбой внести свои предложения в Регламент соревнований на следующий сезон.

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В мае и июне регламент неоднократно обсуждался как на рабочих группах, так и на общем собрании клубов. Норма о переносе матчей без обоюдного согласия также являлась предметом дискуссии.

Но выходит так, что один из клубов наплевал на регламентные нормы и предлагает вносить изменения в Регламент уже по ходу сезона. У нас жесткая позиция: никакие изменения в Регламент во время проведения чемпионата внесены не будут, потому что все, что можно было, мы уже обсудили перед началом сезона. Эти правки к Регламенту мы обсуждали не один час", - сказал Лысак.

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В статье: Ворскла (Полтава) Олег Лысак
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Источник:
sport.ua

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