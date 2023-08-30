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Вице-президент Ворсклы: Один из клубов УПЛ просто начхал на нормы регламента, предлагая изменить его по ходу сезона
vorskla.com.ua
Вице-президент полтавской "
"Откровенно говоря, звучащие от одного из клубов заявления относительно некоторых пунктов Регламента вызывают удивление. Потому что руководство Украинской Премьер-лиги еще в апреле разослало всем клубам письмо с просьбой внести свои предложения в Регламент соревнований на следующий сезон.Читайте такжеУПЛ - о переносах матчей: Регламент выносился на обсуждение, клубы могли выступить против
В мае и июне регламент неоднократно обсуждался как на рабочих группах, так и на общем собрании клубов. Норма о переносе матчей без обоюдного согласия также являлась предметом дискуссии.
Но выходит так, что один из клубов наплевал на регламентные нормы и предлагает вносить изменения в Регламент уже по ходу сезона. У нас жесткая позиция: никакие изменения в Регламент во время проведения чемпионата внесены не будут, потому что все, что можно было, мы уже обсудили перед началом сезона. Эти правки к Регламенту мы обсуждали не один час", - сказал Лысак.
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