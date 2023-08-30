Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вице-президент Ворсклы: Чувствуем неуважение из-за УПЛ-ТВ
Олег Лысак высказался о телепуле
Олександр Приходько
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак недоволен тем, что на базе канала "Руха" ряд клубов сейчас транслируют свои матчи чемпионата Украины, называя это УПЛ ТВ, хотя все клубы лиги не давали на это разрешение.
"Также хотел бы высказаться и о телепуле, поскольку участники соревнований чувствуют неуважение со стороны одного из клубов в связи с созданием "УПЛ ТВ" без ведома всех остальных. Хотите транслироваться на отдельной площадке – транслируйтесь, но не надо называть это "УПЛ ТВ". Поэтому считаю некорректным использование бренда "УПЛ ТВ" в интересах одного клуба и без согласования с другими.
Почему-то они считают, что могут так поступать. Как минимум, это говорит о том, что развивать сотрудничество в этом направлении с ними не стоит", – сказал Лысак.
Популярное сейчас
- Шахтер продлил форварда, Гармаш нашел новый клуб, АПЛ назвала лучшего игрока. Главные новости за 29 августа
- ЛЧ. Атаковали одни, забивали другие. Янг Бойз, а не Маккаби в групповом турнире
- Педри, Иско, Рейна, Брашанец и Авила снялись в рекламе российского Okko
- УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
Новости по теме
- 00:09 Украинские Вице-президент Ворсклы: Один из клубов УПЛ просто начхал на нормы регламента, предлагая изменить его по ходу сезона
- 21:36 Украинские Вице-президент Ворсклы: Если пройдем дальше в еврокубках, домашние матчи УПЛ будем проводить в Ужгороде
- 11:38 Украинские Вице-президент Ворсклы: Наши потери – это Василий Кравец и, судя по всему, Сефери