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Вице-президент Ворсклы: Чувствуем неуважение из-за УПЛ-ТВ

Премьер-лига
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Олег Лысак высказался о телепуле

Вице-президент Ворсклы: Чувствуем неуважение из-за УПЛ-ТВ

Олександр Приходько

Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак недоволен тем, что на базе канала "Руха" ряд клубов сейчас транслируют свои матчи чемпионата Украины, называя это УПЛ ТВ, хотя все клубы лиги не давали на это разрешение.

"Также хотел бы высказаться и о телепуле, поскольку участники соревнований чувствуют неуважение со стороны одного из клубов в связи с созданием "УПЛ ТВ" без ведома всех остальных. Хотите транслироваться на отдельной площадке – транслируйтесь, но не надо называть это "УПЛ ТВ". Поэтому считаю некорректным использование бренда "УПЛ ТВ" в интересах одного клуба и без согласования с другими.

Почему-то они считают, что могут так поступать. Как минимум, это говорит о том, что развивать сотрудничество в этом направлении с ними не стоит", – сказал Лысак.

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В статье: Ворскла (Полтава) Олег Лысак
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Источник:
Sport.ua

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