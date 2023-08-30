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Палкин объяснил, почему собирается получить должность в европейской организации

Премьер-лига
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Функционер поборется за кресло в Ассоциации европейских клубов

Палкин объяснил, почему собирается получить должность в европейской организации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что его побудило выдвинуть свою кандидатуру на должность члена правления European Club Association (ECA).

"С тех пор как полтора года назад в Украине началась война, она показала, где организация футбола является слабой, особенно в том, как мы реагируем на нестандартные форс-мажорные ситуации, а значит, нам нужно многое изменить. Поэтому я принял решение уйти в ECA, потому что много хороших вещей уже сделано, но у нас есть пространство для совершенствования.

Честно говоря, в украинском футболе катастрофа. Болельщикам запрещено посещать стадионы, поэтому игры проводятся за закрытыми дверями. У нас почти нулевые доходы на внутреннем украинском рынке: с точки зрения спонсорства, доходов от матчей, продажи билетов и телевизионных прав.

Единственный вариант, который у нас есть – продавать наших игроков за границу. ФИФА украла у нас возможность продавать некоторых игроков и все. Ладно, три-четыре украинских клуба участвуют в еврокубках и могут получать за это бонусы. Благодаря этим бонусам они могут более-менее выживать.

Когда я буду баллотироваться, то постараюсь выдвигать какие-то предложения. И одно из них касается солидарности, потому что в последние годы происходят вещи, которые требуют солидарности.

Во-первых, у нас была пандемия. Затем война в Украине. Затем землетрясение в Турции. Нам необходимо создать фонд солидарности, который будет использоваться для помощи в подобных ситуациях. Этот фонд может быть использован в форс-мажорных ситуациях для поддержки людей, которые действительно в этом нуждаются", – сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
The Athletic

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