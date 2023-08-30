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Палкин объяснил, почему собирается получить должность в европейской организации
Функционер поборется за кресло в Ассоциации европейских клубов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что его побудило выдвинуть свою кандидатуру на должность члена правления European Club Association (ECA).
"С тех пор как полтора года назад в Украине началась война, она показала, где организация футбола является слабой, особенно в том, как мы реагируем на нестандартные форс-мажорные ситуации, а значит, нам нужно многое изменить. Поэтому я принял решение уйти в ECA, потому что много хороших вещей уже сделано, но у нас есть пространство для совершенствования.
Честно говоря, в украинском футболе катастрофа. Болельщикам запрещено посещать стадионы, поэтому игры проводятся за закрытыми дверями. У нас почти нулевые доходы на внутреннем украинском рынке: с точки зрения спонсорства, доходов от матчей, продажи билетов и телевизионных прав.
Единственный вариант, который у нас есть – продавать наших игроков за границу. ФИФА украла у нас возможность продавать некоторых игроков и все. Ладно, три-четыре украинских клуба участвуют в еврокубках и могут получать за это бонусы. Благодаря этим бонусам они могут более-менее выживать.
Когда я буду баллотироваться, то постараюсь выдвигать какие-то предложения. И одно из них касается солидарности, потому что в последние годы происходят вещи, которые требуют солидарности.
Во-первых, у нас была пандемия. Затем война в Украине. Затем землетрясение в Турции. Нам необходимо создать фонд солидарности, который будет использоваться для помощи в подобных ситуациях. Этот фонд может быть использован в форс-мажорных ситуациях для поддержки людей, которые действительно в этом нуждаются", – сказал Палкин.
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