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Кривенцов присоединился к Заре в Польше
Тренер получил соответствующий документ от Минмолодежьспорта
metalist1925.com
Новый главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов прибыл в расположение луганской команды, сообщает ТаТоТаке.
50-летний специалист вчера вечером присоединился к лагерю луганчан в польском Люблине, получив соответствующий документ от Минмолодежьспорта.
Впрочем, Кривенцов будет наблюдать за ответным матчем Лиги Европы против "Славии" с трибун. Руководство командой остается за и.о. главного тренера Младеном Бартуловичем.
Напомним, ответный поединок "Заря" - "Славия" состоится в четверг, 31 августа и начнется в 20:00. Первая встреча завершилась поражением украинского клуба со счетом 0:2.
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