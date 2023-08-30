Кривенцов присоединился к Заре в Польше

Новый главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов прибыл в расположение луганской команды, сообщает ТаТоТаке.

50-летний специалист вчера вечером присоединился к лагерю луганчан в польском Люблине, получив соответствующий документ от Минмолодежьспорта.

Впрочем, Кривенцов будет наблюдать за ответным матчем Лиги Европы против "Славии" с трибун. Руководство командой остается за и.о. главного тренера Младеном Бартуловичем.

Напомним, ответный поединок "Заря" - "Славия" состоится в четверг, 31 августа и начнется в 20:00. Первая встреча завершилась поражением украинского клуба со счетом 0:2.