Палкин: Ситуация в украинском футболе катастрофическая. Вероятно, не все клубы смогут доиграть сезон до конца

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о положении дел в украинском футболе.

"Если говорить об остальных двенадцати клубах УПЛ, то ситуация катастрофическая. И мы наедине с этой проблемой. Это самый большой вопрос. Я нахожусь в контакте с руководителями украинских клубов и я уже чувствую, что некоторые из них становятся полными банкротами. Некоторые из них даже говорят, что не знают, как дожить до конца сезона.

У украинского правительства, понятно, другие приоритеты, и они знают, кого необходимо поддерживать в нынешней ситуации. Футбол сейчас в этом плане находится на последнем месте", - сказал Палкин в интервью The Athletic.