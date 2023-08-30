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Палкин: Ситуация в украинском футболе катастрофическая. Вероятно, не все клубы смогут доиграть сезон до конца

Премьер-лига
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Гендиректор "Шахтера" - о сложившейся ситуации в украинском футболе

Палкин: Ситуация в украинском футболе катастрофическая. Вероятно, не все клубы смогут доиграть сезон до конца

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о положении дел в украинском футболе.

"Если говорить об остальных двенадцати клубах УПЛ, то ситуация катастрофическая. И мы наедине с этой проблемой. Это самый большой вопрос. Я нахожусь в контакте с руководителями украинских клубов и я уже чувствую, что некоторые из них становятся полными банкротами. Некоторые из них даже говорят, что не знают, как дожить до конца сезона.

У украинского правительства, понятно, другие приоритеты, и они знают, кого необходимо поддерживать в нынешней ситуации. Футбол сейчас в этом плане находится на последнем месте", - сказал Палкин в интервью The Athletic.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
The Athletic

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