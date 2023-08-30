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Кравчук: Когда вернулся Ракицкий, Шахтер его поддержал, а Ворскла поддержала болельщиков
Украинец играл в РФ до полномасштабной войны
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Бывший полузащитник "Ворсклы" Андрей Кравчук рассказал о конфликте с ультрас полтавского клуба.
– Да, болельщики были против, еще когда я переходил в "Ворсклу". Мне помог Владимир Чеснаков, который поговорил с фанатами, и ситуация затихла, не было никаких вопросов.
Я долго не играл и зимой спросил Скрипника: что мне делать? Он сказал, что надо пройти сборы, и я вернусь в состав. Я ему доверился. Но весной "Ворскла" подписала вратаря Ивана Пономаренко, который играл в оккупированном Крыму и снова поднялась волна хейта болельщиков, под которую попал и я. Ультрас стали в позу, сказав: "Если они будут играть, то мы будем приезжать и срывать матчи".
Понятно, что я играл в России, но когда началась полномасштабная война, я покинул "Торпедо" и прямо заявил, что поддерживаю Украину. К тому же в ВСУ воюет мой двоюродный брат.
– Как повело себя руководство "Ворсклы" в этой ситуации?
– Оно повело себя очень странно, даже слова в СМИ не сказали в мою поддержку. Вот "Шахтер" повел себя правильно. Когда вернулся Ракицкий, клуб его поддержал, а руководство "Ворсклы" поддержало болельщиков. Это их выбор.
– А со Скрипником говорили на эту тему?
– Когда болельщики начали протестовать, он меня вызвал в кабинет и сказал: "Андрей, я - за тебя! Ты мне нужен, я в тебя верю и буду бороться за тебя до последнего". Но в результате ничего не изменилось. Думаю, он не смог повлиять на процесс. Для меня вообще вся ситуация странная.
– Вам не обидно, что Ракицкий, Каплиенко и другие украинцы, которые играли в России, продолжают выступать в Украине, а против вас болельщики развернули такую кампанию?
– Я рад за ребят, что у них все в порядке и они играют в сильных клубах. В этой ситуации я имею больше вопросов к руководству "Ворсклы". Я согласен, что болельщики имеют свое мнение, но клуб знал, где я играл, перед тем как подписывать со мной контракт. Думаю, можно было решить ситуацию, но "Ворскла" обозначила свою позицию, разорвав со мной соглашение. Наверное, они не захотели вступать в конфликт с болельщиками.
– Почему вы не попытались поговорить с ультрас "Ворсклы"?
– Я хотел, но они были категорически против и не захотели встречаться. Болельщики даже игрокам "Ворсклы" сказали: "Как вы можете с Кравчуком и Пономаренко играть в одной команде, если они были в России?". Но надо отдать должное ребятам, они нас всегда поддерживали и понимали всю ситуацию. Меня хорошо приняли в команде, поэтому пацанам желаю только успехов и побед, - рассказал Кравчук.
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